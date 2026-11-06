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Млад Мјесец у Шкорпији 9. новембра доноси тест за три знака

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АТВ редакција
06.11.2026 15:47

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Млад Мјесец у Шкорпији 9. новембра доноси тест за три знака
Фото: Unsplash

Ако већ седмицама одлажете важан разговор, чекате прави тренутак да ријешите породичне несугласице или се надате да ће се неки однос сам од себе промијенити, млад Мјесец у Шкорпији 9. новембра могао би да донесе тренутак суочавања.

Према астролошким тумачењима, овај лунарни догађај у први план ставља повјерење, заједнички новац и договоре око којих двије стране очигледно немају исто виђење.

Посебно би га могли осјетити Бикови, Лавови и Шкорпије, пред којима су важна преиспитивања и одлуке.

Марс у Лаву појачава тензије и потребу да се реагује одмах, док ретроградни Меркур у Шкорпији враћа разговоре који су остали недовршени.

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Истовремено, ретроградна Венера у Ваги отвара питање равнотеже у односима и тога ко стално попушта зарад очувања мира.

Ипак, 10. новембар могао би донијети повољније околности за договор, док се средином мјесеца очекује више јасноће у комуникацији, преноси ЦдМ.

Бик

Бикови ће морати да се суоче с проблемима у партнерским односима и заједничким финансијама. Разговори које су дуго избјегавали могли би коначно да се догоде, а неке истине више неће моћи да се прећуткују. Вријеме је да јасно поставе границе и престану да пристају на компромисе који их исцрпљују.

Лав

Лавове очекују изазови на породичном плану. Могуће су расправе због старих замјерки, неиспуњених обећања и обавеза које су дуго гурали у други план. Иако ће жељети да задрже контролу, мораће да саслушају и другу страну. Искрен разговор могао би бити први корак ка рјешењу.

Шкорпија

Шкорпије ће овај млад Мјесец осјетити посебно интензивно јер се догађа у њиховом знаку. Пред њима је период великог личног преиспитивања, нарочито када су у питању љубав, посао и животни правац. Оно што их већ дуго оптерећује могло би коначно захтијевати конкретну одлуку. Неке Шкорпије одлучиће да прекину односе који их исцрпљују, док ће друге добити прилику да започну потпуно ново поглавље.

Најважнија порука овог периода јесте да одлагање више није рјешење. За ова три знака новембар би могао означити почетак великих промјена и тренутак када ће коначно морати да изаберу шта желе даље.

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