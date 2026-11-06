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Покренути преговори о укидању роминга за западни Балкан

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АТВ редакција
06.11.2026 19:28

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Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.
Фото: АТВ

Европска комисија покренула је билатералне преговоре са земљама западног Балкана о њиховом укључивању у систем "Роминг као код куће", који омогућава коришћење мобилних услуга у иностранству без додатних трошкова роминга.

Преговори су отворени са БиХ, Србијом, властима у Приштини, Црном Гором, Сјеверном Македонијом и Албанијом.

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Након што споразуми буду закључени и партнери у потпуности ускладе своје прописе са правилима ЕУ о ромингу, Европска комисија ће позвати Савјет ЕУ да прошири подручје примјене овог система и на земље западног Балкана, саопштено је из Европске комисије.

То би грађанима омогућило да током путовања између ЕУ и западног Балкана обављају позиве, шаљу СМС поруке и користе мобилни интернет без додатних трошкова роминга.

Из Европске комисије подсјећају да је Савјет ЕУ у јуну 2026. године одобрио покретање преговора о проширењу система роминга на партнере са западног Балкана.

Наведено је да ће споразуми бити засновани на постојећим споразумима о стабилизацији и придруживању, који подржавају стабилност региона, економску интеграцију и ближу сарадњу са ЕУ.

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Покретање преговора најавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен током посјете земаљама западног Балкана у октобру 2026. године.

(Срна)

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Тагови :

Европска комисија

Западни Балкан

роминг

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