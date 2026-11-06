Покренути преговори о укидању роминга за западни Балкан

Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија покренула је билатералне преговоре са земљама западног Балкана о њиховом укључивању у систем "Роминг као код куће", који омогућава коришћење мобилних услуга у иностранству без додатних трошкова роминга.
Преговори су отворени са БиХ, Србијом, властима у Приштини, Црном Гором, Сјеверном Македонијом и Албанијом.
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Након што споразуми буду закључени и партнери у потпуности ускладе своје прописе са правилима ЕУ о ромингу, Европска комисија ће позвати Савјет ЕУ да прошири подручје примјене овог система и на земље западног Балкана, саопштено је из Европске комисије.
То би грађанима омогућило да током путовања између ЕУ и западног Балкана обављају позиве, шаљу СМС поруке и користе мобилни интернет без додатних трошкова роминга.
Из Европске комисије подсјећају да је Савјет ЕУ у јуну 2026. године одобрио покретање преговора о проширењу система роминга на партнере са западног Балкана.
Наведено је да ће споразуми бити засновани на постојећим споразумима о стабилизацији и придруживању, који подржавају стабилност региона, економску интеграцију и ближу сарадњу са ЕУ.
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Покретање преговора најавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен током посјете земаљама западног Балкана у октобру 2026. године.
(Срна)
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