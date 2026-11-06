Вучић најавио промјене у СНС и ''Бијелу књигу терора''

Аутор:АТВ редакција
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Александар Вучић изјавио је данас, на радном састанку са представницима градских и општинских одбора СНС у Војводини, да странку очекују значајне кадровске промјене на ванредној скупштини заказаној за 13. децембар.
"Оно што се нашег посла тиче, 13. децембра је наша скупштина. Ми морамо себе, наравно, да мијењамо. Да се држимо наше политике, себе да мијењамо. Прво да подмладимо људе, не можемо људе да подмладимо, него странку да подмладимо. Странку да подмладимо, да изаберемо Главни одбор у којем ће да буде 500 потпуно нових људи", изјавио је Вучић.
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Он је позвао чланове странке да учествују у предлагању нових кадрова, без међусобне зависти и љубоморе.
"Хоћу да учествујете у томе без имало зависти и љубоморе, да пронађете оне људе који су се трудили, показали и доказали у тешким временима, а то је прије свега у ових 12 дана, који су показали да су одани и лојални странци и идејама за које се боримо", рекао је Вучић.
Нагласио је да приликом избора нових чланова руководства треба водити рачуна и о људима који су били активни у странци прије 2012. године.
"Наравно, и оне од прије 2012. године, зато што су и то били борци који су имали идеале, а који су склањани", навео је Вучић.
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Он је рекао да очекује интензивирање страначких активности уочи ванредне скупштине СНС, заказане за 13. децембар.
"Хоћу највећу активност и хоћу да позовете комплетно чланство. Неки ће доћи, неки су уплашени, неће. Када виде, послије три-четири састанка, да разговарате, да се договарате, да правите планове, вратиће се многи", навео је Вучић.
Такође, он је најавио и организовање разговора са грађанима, постављање страначких штандова и одржавање трибина.
"Истовремено договарајте на тим састанцима разговоре са народом. Слободно са нашим штандовима, слободно са нашим материјалима, штампаћемо материјале, штампаћемо Белу књигу терора коју спроводи 'Студентска листа' од првог дана доласка на власт", рекао је Вучић.
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