Алта група кажњена са 2,1 милион евра

Аутор:АТВ редакција
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Народна банка Србије саопштила је да је утврдила озбиљне и вишеструке незаконитости у пословању Алта групе Д.О.О. Београд, којој је због тога одузела дозволу за обављање мјењачких послова и изрекла новчане казне од укупно 250.000.000 динара (2.125.850 евра).
Из НБС поручују да је тим стручњака Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством спровео вишедневну, интензивну и свеобухватну контролу законитости пословања овог овлаштеног мјењача.
"Утврђене су озбиљне неправилности и незаконитости које представљају кршење Закона о девизном пословању и припадајућих подзаконских прописа, као и флагрантно кршење прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма", наводи се у саопштењу НБС-а.
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НБС је, како се наводи, имајући у виду тежину, обим и карактер утврђених неправилности, предузела најстрожу мјеру из своје надлежности, а то је одузимање овлаштења за обављање мјењачких послова.
Одлука је донесена рјешењем гувернера Народне банке Србије Јоргованке Табаковић, уз изрицање новчаних казни у укупном износу вишем од два милиона евра.
(СРНА)
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