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Алта група кажњена са 2,1 милион евра

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АТВ редакција
06.11.2026 18:55

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Алта банка
Фото: ТАЊУГ/ к1инфо/Владимир Ристић

Народна банка Србије саопштила је да је утврдила озбиљне и вишеструке незаконитости у пословању Алта групе Д.О.О. Београд, којој је због тога одузела дозволу за обављање мјењачких послова и изрекла новчане казне од укупно 250.000.000 динара (2.125.850 евра).

Из НБС поручују да је тим стручњака Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством спровео вишедневну, интензивну и свеобухватну контролу законитости пословања овог овлаштеног мјењача.

"Утврђене су озбиљне неправилности и незаконитости које представљају кршење Закона о девизном пословању и припадајућих подзаконских прописа, као и флагрантно кршење прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма", наводи се у саопштењу НБС-а.

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НБС је, како се наводи, имајући у виду тежину, обим и карактер утврђених неправилности, предузела најстрожу мјеру из своје надлежности, а то је одузимање овлаштења за обављање мјењачких послова.

Одлука је донесена рјешењем гувернера Народне банке Србије Јоргованке Табаковић, уз изрицање новчаних казни у укупном износу вишем од два милиона евра.

(СРНА)

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Тагови :

Алта банка

Казна

Србија

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