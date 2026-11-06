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Хрватска: Оштећење цјевовода проузроковало цурење нафте

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АТВ редакција
06.11.2026 18:56

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Хрватско предузеће "Јадрански нафтовод" (ЈАНАФ) саопштило је да је данас дошло до оштећења цјевовода што је проузроковало ограничено цурење нафте у радни појас.

До оштећења је дошло приликом извођења радова на магистралном цјевоводу на дионици Сисак–Славонски Брод, саопштено је из Јанафа.

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Предузете су, како се наводи, све потребне радње за санацију посљедица цурења и у току је хитно уклањање исцурјеле нафте.

Надлежне институције обавијештене су о догађају и предузетим мјерама.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Нафта

Сисак

Славонски Брод

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