Хрватска: Оштећење цјевовода проузроковало цурење нафте

Аутор:АТВ редакција
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Хрватско предузеће "Јадрански нафтовод" (ЈАНАФ) саопштило је да је данас дошло до оштећења цјевовода што је проузроковало ограничено цурење нафте у радни појас.
До оштећења је дошло приликом извођења радова на магистралном цјевоводу на дионици Сисак–Славонски Брод, саопштено је из Јанафа.
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Предузете су, како се наводи, све потребне радње за санацију посљедица цурења и у току је хитно уклањање исцурјеле нафте.
Надлежне институције обавијештене су о догађају и предузетим мјерама.
(Срна)
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