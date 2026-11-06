Научници у трансу: Бик и магарац сваки дан имају полне односе

Аутор:АТВ редакција
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У етиопском селу Гуна, европски научници уочили су несвакидашњи природни феномен: изузетно близак социјални и полни однос између бика Ахила и мужјака магарца Патрокла.
Ријеч је о двије врсте чије су се развојне линије раздвојиле прије најмање 50 милиона година, па међуврсно потомство биолошки није могуће.
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Налази студије објављени су 2. новембра у часопису "Карент Бајолоџи". Упркос томе што имају различите власнике и ноћи проводе одвојено, бик и магарац дане проводе заједно те предност дају међусобној интимности.
Њихов однос укључује учестало заскакивање те блиске контакте попут лизања, трљања и њушкања, иако су у заједничком окружењу имали приступ потенцијалним партнерима властите и супротне врсте.
"Сексуалне интеракције између бика Ахила и мужјака магарца Патрокла нису биле изоловани догађаји. Оно што је заиста привукло нашу пажњу јесте то што су те интеракције биле дио врло селективног и досљедног друштвеног односа између двије јединке", објашњава професор Елизабета Палаги са Универзитета у Писи (УНИПИ).
Стручњаци наглашавају да се не ради о успостављању доминације нити о недостатку избора. Научни тим наводи како у литератури до сада није забиљежен сличан примјер редовног истополног сексуалног понашања између тако удаљених врста, преноси "Дневно".
Природа овог односа научнике подсјећа на запажања код бонобо мајмуна и делфина, гдје интиман однос служи за јачање друштвених веза и смањење напетости.
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"Вјерујемо да кључни налаз није једноставно то што је бик заскочио мужјака магарца. То је да је ово необично сексуално понашање било дио ширег, селективног друштвеног односа", закључује биолог Мартина Франческони.
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