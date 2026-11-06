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Снимљена ''експлозија'' коју су изазвали српски борбени авиони

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АТВ редакција
06.11.2026 19:18

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Снимљена експлозија
Фото: Screenshot / Instagram

Грађане Шумадије и Поморавља током јутарњих сати узнемирио је чудан звук, који су они описали као звук експлозије.

Недуго затим, Министарство одбране саопштило је да су снажни звуци налик детонацијама који су данас око 10.30 часова узнемирили грађане последица пробијања звучног зида од пара авиона Војске Србије који су подигнути ради пресретања авиона у коме се, према дојави, налазила експлозивна направа.

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Два снажна заглушујућа звука око 10.20 часова чули су и становници Јагодине, Лапова, Деспотовца Свилајнца, Рековца, Велике Плане, Параћина.

"То је био баш снажан, заглушујући звук. Нама је личило да је у питању као неко пробијање ваздушног зида. Након тог звука, чуо се и звук авионског мотора", рекли су грађани Ћуприје, преноси "Блиц".

Снимак јаког звука у селу близу Јагодине

У селу Доњи Рачник код Јагодине пробијање звучног зида осјетило се пуном јачином.

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Мјештани су остали шокирани, јер је звук био толико гласан да се орило цијело село.

"Ријеч је о путничком авиону компаније Виз ер који је летео на релацији Брисел–Софија. Снаге ловачке авијације Војске Србије ангажоване су по пријему обавјештења Контроле летења Србије и Црне Горе (СМАТСА), а у највишем степену приправности био је и дио јединица за противваздухопловна дејства, као и снаге за трагање и спасавање", наводи се у саопштењу.

Након пресретања путничког авиона, његове визуелне идентификације и праћења до границе са Републиком Бугарском, авиони Војске Србије вратили су се на матични аеродром у Батајници.

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Министарство одбране и Војска Србије изражавају жаљење због узнемиравања грађана, али указују да је у оваквим ситуацијама неопходно да авиони што прије изврше пресретање.

Када долази до пробијања звучног зида

До пробијања звучног зида долази када се авион креће брзином већом од брзине звука.

То у атмосфери производи снажан акустички удар налик експлозији који се чује на ширем подручју.

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Пресретање

авион

Србија

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