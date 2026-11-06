Зашто смо зими чешће болесни: Хладноћа није једини разлог

Аутор:АТВ редакција
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Када стигну хладнији дани, чини се као да се сви око нас смјењују у кијању и кашљању. Један члан породице донесе вирус из школе или са посла, а за неколико дана болесни су готово сви у кући.
Иако често чујемо да смо се прехладили зато што нисмо довољно топло обучени или смо изашли напоље мокре косе, стварни разлози због којих се респираторне инфекције чешће јављају зими много су сложенији.
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У питању је комбинација понашања вируса, услова у којима боравимо, али и промјена у начину на који наш организам реагује на инфекције. Хладно вријеме само је један дио приче.
Један од најважнијих разлога јесте промјена наших свакодневних навика. Током љета више времена проводимо напољу, шетамо, сједимо у баштама кафића и чешће отварамо прозоре. Зими се ситуација мијења. Већину дана проводимо у загријаним просторијама, јавном превозу, канцеларијама, школама и тржним центрима.
Када се већи број људи налази у затвореном простору, нарочито ако се просторије ријетко провјетравају, вируси се лакше преносе. Заражена особа током разговора, кашљања или кијања ослобађа ситне респираторне честице које доспијевају у ваздух, а друге особе их удишу. Зато није необично да се инфекција брзо прошири у колективу, породици или канцеларији.
Није случајно што се многе респираторне инфекције чешће јављају током хладних мјесеци. Температура и влажност ваздуха могу да утичу на то колико дуго поједини вируси опстају и колико се лако преносе.
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Зими је ваздух често сув, а додатно га исушује гријање у становима и пословним просторима. У таквим условима капљице које избацујемо дисањем, кашљањем и кијањем брже губе влагу, па ситне честице које садрже вирус могу дуже да остану у ваздуху. Истраживања су показала да ниска влажност ваздуха може да погодује преношењу појединих вируса, укључујући грип. Ипак, не реагују сви вируси исто на температуру и влажност, па овај фактор не треба да се посматра као једино објашњење.
Још један занимљив разлог крије се у начину на који наш организам штити дисајне путеве. Слузокожа носа и грла представља једну од првих препрека за вирусе. Она производи слуз која задржава честице и микроорганизме, док ситне трепље у дисајним путевима помажу да се они избаце из организма.
Међутим, хладан и сув ваздух може да отежа рад овог заштитног механизма. Када се слузокожа исуши, природно чишћење дисајних путева може да постане мање ефикасно, што вирусима олакшава да продру у ћелије и изазову инфекцију. То не значи да нам имунитет преко ноћи нестаје чим температура падне, већ да одређени услови током зиме могу да отежају прву линију одбране организма.
Током јесени и зиме враћамо се устаљеним рутинама. Дјеца проводе сате у учионицама, одрасли се свакодневно окупљају на радним мјестима, а празници доносе породична окупљања, прославе и путовања.
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Сваки од тих контаката представља прилику да се вирус пренесе са једне особе на другу. Посебно је важно што неке респираторне инфекције могу да се преносе и прије него што заражена особа примијети прве симптоме. Због тога неко може да се осјећа сасвим добро, а да већ шири вирус међу колегама, пријатељима или члановима породице.
Не баш. Један од најчешћих митова јесте да ћемо се сигурно прехладити ако изађемо напоље без капе, изађемо са мокром косом или се недовољно обучемо.
Прехладу изазивају вируси, а не сама ниска температура. Да бисмо се разбољели, морамо да дођемо у контакт са вирусом који може да изазове инфекцију. Ипак, хладноћа и сув ваздух могу да утичу на локалну одбрану дисајних путева, па посредно доприносе већем ризику. Другим ријечима, топло облачење јесте важно због очувања тјелесне температуре, али нас само по себи не штити од респираторних вируса.
Иако не можемо у потпуности да избјегнемо вирусе, постоје једноставне навике које могу да смање могућност заразе:
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Разговарајте са љекаром о вакцинацији против грипа и других инфекција за које постоји препоручена заштита.
Добра вентилација посебно је важна јер помаже да се смањи концентрација вирусних честица у ваздуху.
(Мондо)
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