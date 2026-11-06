Нормална тјелесна температура више није 37 степени

Аутор:АТВ редакција
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Истраживања показују да је просјечна тјелесна температура људи данас нижа него у 19. вијеку. Док се дуго сматрало да је 37 степени Целзијуса универзална нормална температура људског тијела, новији подаци указују да би та вриједност могла да буде ближа 36,4 степена.
Научници још покушавају да утврде шта је довело до ове промјене.
Још шездесетих година 19. вијека њемачки лекар Карл Вундерлих спровео је једно од најобимнијих истраживања тјелесне температуре тог времена. Током 15 година прикупио је више од милион мерења код око 25.000 пацијената и закључио да просјечна температура здравог одраслог човјека износи 37 степени.
Његов резултат постао је медицински стандард који се користи и данас. Међутим, савремена истраживања показују да се људско тијело током посљедњих вијек и по постепено хладило, пише Би-би-си.
Тим научника предвођен Џули Парсонет са Универзитета Станфорд анализирао је податке о температури готово 190.000 људи у САД, прикупљене у периоду од 1862. до 2017. године.
Резултати су показали да је просјечна температура одраслих данас ближа 36,39 степени Целзијуса.
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Сличан тренд примећен је и код народа Тсимане, полуномадске заједнице која живи у амазонској прашуми.
Њихова просјечна телесна температура, која је почетком двехиљадитих износила око 37 степени, до 2018. године пала је на приближно 36,5 степени.
Научници сматрају да би један од разлога за пад просјечне тјелесне температуре могао да буде бољи квалитет живота и опште здравствено стање становништва.
У 19. вијеку људи су много чешће патили од туберкулозе, дизентерије, инфекција и других болести. Имунолошки систем трошио је више енергије борећи се против инфекција, а самим тим производио и више топлоте.
Данас су вакцинација, боља хигијена, квалитетнија здравствена заштита и доступност антибиотика значајно смањили учесталост многих заразних болести.
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Промијенили су се и услови живота. Климатизација и гријање омогућавају људима да већи дио дана проводе у простору са пријатном температуром. Због тога организам не мора да троши толико енергије на одржавање тјелесне топлоте.
Ипак, не слажу се сви научници да је промјена људске биологије једино објашњење.
Филип Маковјак, историчар медицине и стручњак за заразне болести са Универзитета Мериленд, указује на могућност да су првобитна мјерења била непрецизна.
Он је, приликом анализе једног Вундерлиховог стакленог термометра, примијетио да је инструмент био калибрисан приближно два степена више у односу на савремене термометре.
Осим тога, мјерења су се обављала испод пазуха, док се данас често користи мјерење у устима. Тадашњи термометри били су дугачки и било је потребно и до 15 или 20 минута да се температура правилно очита.
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Међутим, истраживање података о америчким војним ветеранима, прикупљених између 1862. и 1930. године, показало је да су људи рођени раније заиста имали вишу просјечну температуру од оних рођених касније. То указује да разлика није посљедица само промјена у мјерним инструментима.
На тјелесну температуру утиче више фактора, а 37 степени не представља универзалну вриједност за сваког човјека.
Све више стручњака сматра да би медицинске смернице требало прилагодити савременим подацима. Поједини медицински приручници и базе података већ узимају у обзир да нормална тјелесна температура може бити нижа од традиционалних 37 степени.
Ипак, љекари упозоравају да се не треба превише ослањати на једну бројчану вриједност. Температура од 36,99 степени није суштински другачија од 37,01 степен.
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Код одраслих особа температура нижа од 35 или виша од 40 степени може указивати на озбиљан здравствени проблем и захтијева посебну пажњу.
Научници истичу да су потребна додатна истраживања како би се утврдило колико су промјене у људском здрављу, начину живота и условима окружења утицале на постепено смањење просјечне тјелесне температуре.
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