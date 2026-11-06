Укида се популарни ријалити: Телевизија издала саопштење

Аутор:АТВ редакција
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Британска телевизијска кућа "Канал 4" званично је отказала популарни ријалити шоу "Брак на невиђено" након независне истраге покренуте због тешких оптужби за сексуално злостављање и силовање.
Телевизијска кућа потврдила је да се серијал више неће враћати на мале екране послије 10 година емитовања, као и да шеста сезона ријалитија, снимљена раније ове године, никада неће бити приказана публици.
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Отказан је и спиноф пројекат "Секонд Мерид ет Фрст Сајт" који је био у припремним фазама продукције. Бродкастер је још у мају уклонио све претходне сезоне са своје стриминг платформе, а буџет намијењен овом серијалу биће преусмјерен у креирање нових програма.
Одлуку о трајном гашењу објаснила је генерална директорка "Канала 4", Прија Догра, истакавши да је добробит учесника на првом мјесту.
"Добробит у свим нашим програмима је наш примарни задатак. Иако је ревизија похвалила постојеће протоколе и није утврдила да је 'Канал 4' прекршио Кодекс 'Офкома' нити да је формат сам по себи небезбједан, морам да размотрим када је прави тренутак да кренемо даље. Препоруке су изузетно разумне и изводљиве, али разматрање њихове комплетне примјене покренуло је фундаментална питања о концепту емисије за коју вјерујем да је доживјела свој крај након 10 година емитовања", рекла је.
Догра се директно обратила и жртвама које су изнијеле оптужбе.
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"Веома ми је жао због душевног бола и стреса који су те жене очигледно претрпјеле. Надам се да наше акције, у виду брзог покретања истраге и предузимања јасних, одлучних корака, показују нашу посвећеност добробити свих учесника и жељу да неуморно јачамо индустријске стандарде", рекла је.
Она се захвалила свима који су радили на пројекту и закључила да је "Канал 4 одувек напредовао захваљујући поновном изумилаштву те да је ово тренутак за нову еру креативне обнове".
Повод за независну истрагу биле су шокантне тврдње бивших такмичарки изнијете у ББЦ-јевој документарној емисији "Панорама" емитованој у мају ове године. Двије жене оптужиле су своје телевизијске супружнике за силовање, док је трећа навела да је била жртва сексуалног злостављања. У јулу је објављено и да је један од учесника емисије ухапшен под сумњом за силовање, док сва тројица оптужених мушкараца у потпуности негирају све наводе.
Након одлуке телевизије о отказивању емисије, огласила се и продукцијска кућа "ЦПЛ Продакшнс", која потписује овај формат.
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"Компанија 'ЦПЛ' разумије одлуку телевизије 'Канал 4' да заврши емитовање емисије 'МАФС' на том каналу. Независне ревизије дале су нам прилику да детаљно размотримо протоколе добробити који су већ били на снази. 'ЦПЛ' је одувијек стављао добробит учесника у центар свог рада и тако ће наставити и убудуће. Блиско смо сарађивали са 'Каналом 4' дуги низ година и радујемо се будућој сарадњи, навели су.
Ревизију су спровела два независна тијела. Адвокатска канцеларија "Кајд енд Ко" прегледала је 31.172 документа и 20 сати емитованог и неемитованог материјала. Утврђено је да су протоколи били у складу са регулаторним Кодексом "Офкома", али су забиљежени изоловани инциденти непотпуног спровођења, попут случаја када су учесници који су прекршили правила о "забрањеним супстанцама" добили посљедње упозорење умјесто дисквалификације.
Другу ревизију водила је бивша контролорка "ББЦ Оне" Лорен Хегеси, која је процјењивала потребу за измјеном формата.
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Њен извјештај је указао да поједини елементи емисије могу "имплицитно вршити притисак на учеснике да буду интимни", као и да такмичари могу "постати зависни од продукције и изгубити додир са стварношћу".
Препоручено је укидање "Недјеље интимности" и "Недјеља замјене партнера", као и измјена механизма напуштања емисије како би учесници могли самостално да оду. Ипак, извјештај је утврдио да су сами протоколи добробити били "обимни, изузетно темељни и високог стандарда".
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