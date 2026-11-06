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Пакет аранжман: Три судбине у истој мрежи звука

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Извор:

АТВ

06.11.2026 19:16
Пакет аранжман: Три судбине у истој мрежи звука

„Пакет аранжман” је српски омнибус филм снимљен 1995. године у режији Срдана Голубовића, Дејана Зечевића и Ивана Стефановића, а према сценарију Ђорђа Милосављевића.

Омнибус филм се састоји од три приче, од којих свака има своје име - Мачо тип, Ноћ без сна и Херц минута. Прва прича прати Дарка који тежи ка чистоћи тона, складу и хармонији. Главни лик друге приче је Лука,откачени басиста рок групе чији је циљ зарада новца. Херц минута говори о Марку, који сања да свира тако добро да ствари око њега почињу да лете.

Филм доноси три потпуно различите приче, о три потпуно различита јунака који се боре са различитим проблемима, али оно што им је једина заједничка тачка јесте неизмјерна љубав према музици.

„Пакет аранжман” субота у 21 час и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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