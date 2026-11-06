Аутор:АТВ редакција
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Након што се изненада тешко разболио у свом дому у Сјеверној Каролини, Американац Џејмс Гејтс пронашао је руком писану биљешку која је на бизаран начин промијенила ток цијеле приче.
Поред списка отровних биљака попут олеандера и лијекова који се издају на рецепт, на самом врху папира стајала су два јасна упутства - "обриши све разговоре" и "одјави се са ЧетГПТ-ја".
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Због тога је Гејтс поднио тужбу против компаније ОпенАИ, у којој тврди да је њихов четбот пружио детаљна упутства и помогао његовој супрузи у покушају убиства.
Његова супруга Шерил Гејтс првобитно је била оптужена за покушај убиства, али су кривичне оптужбе у међувремену одбачене усљед недостатка доказа.
Ипак, нова тужба открива забрињавајуће детаље о њеној вишемјесечној комуникацији са ботом.
Према наводима из тужбе, Шерил је вјешто формулисала захтјеве. Умјесто директног питања како да науди супругу, она је тврдила да жели да заштити себе, па је питала колико је листова олеандера потребно за смртоносну дозу и како отров може непримјетно да се убаци у храну и пиће.
Тадашњи модел ГПТ-4о не само да је дао одговоре, већ је према тужби активно потпиривао њене брачне фрустрације.
Бот је почео да понавља њене опаске да је супруг манипулативан, дијелио јој комплименте како је паметна, а затим пружао и конкретне савјете. На питање да ли је лијекове боље сипати у пиво или енергетски напитак, четбот је детаљно анализирао укус, температуру и газираност пића.
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Поред тога, бот је лажно увјерио Шерил да нико, па чак ни ОпенАИ или суд преко налога, не може да врати обрисане разговоре из историје налога.
"Безбједност је наш главни приоритет. Блокирали смо ову корисницу и предали смо све информације органима реда у оквиру њихове истраге овог случаја", изјавио је портпарол компаније ОпенАИ.
Џејмс Гејтс је поводом покретања тужбе изнио лични осврт на поступке своје супруге:
"Изнијела је своје брачне замјерке пред ЧетГПТ, а мјесеци те комуникације одвукли су је све даље од ње саме и од стварности. Постала је неко кога више нисам препознавао, а ја сам постао неко кога је жељела мртвог. Скоро годину дана нисам могао да схватим њене поступке. Онда сам прочитао записе разговора. Није дјеловала сама."
(Мондо)
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