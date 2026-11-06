Проглашена епидемија у српском граду: Заражене и бебе

Аутор:АТВ редакција
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Због појаве морбила, односно малих богиња, у Бору је проглашена епидемија на територији цијелог града.
Према подацима Епидемиолошке службе Дома здравља у Бору, епидемија је почетком октобра била проглашена само у насељу Север, конкретно у улици Војске Југославије, али због ширења сада обухвата територију града.
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"Ово обољење може да се превенира вакцином, али ето, послије скоро 10 година, ми смо посљедњу епидемију имали 2017. као и у цијелој Србији, сад смо поново у епидемији. Инфекција се појавила најприје код најмлађег узраста, код невакцинисане дјеце, што је још горе, узраста који још није стасао за вакцинацију, значи испод годину дана старости, а наравно касније се ширила и даље. Укупно је у овој епидемији обољело 14 лица, од тога је шесторо дјеце и осморо одраслих. На сву срећу сви су добро", рекла је Јаворка Станкулић, епидемиолог и руководилац Центра за превентивну здравствену заштиту у борском Дому здравља.
Тренутно се предузимају све мјере превенције и заштите становништва. Како наглашавају надлежни, најбоља заштита и даље је имунизација, а осим што многа дјеца нису вакцинисана, и код одраслих постоје одређене неправилности у поступку имунизације, преноси "Истмедиа".
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"Имамо доста невакцинисане дјеце, та дјеца се поново позивају и сви они који су пропуштени, који нису вакцинисани из било којих разлога, потребно је да се сада вакцинишу. Наравно, радимо и контролу у нашој здравственој установи вакциналног статуса свих запослених. Млађе генерације је требало да буду вакцинисане са двије дозе ове вакцине, ови мало старији испод ’84. са једном дозом, али смо их ми накнадном имунизацијом 2019. године вакцинисали са још једном дозом. Они код којих тај титар не буде био довољан, добиће још једну дозу, а они који га не буду имали уопште у позитивној количини, они ће добити двије дозе", рекла је Станкулић.
Оно што је најкарактеристичније за морбиле је макулопапулозна оспа, међутим, док та оспа не избије, пацијент је заразан и пет дана раније.
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"Период пре јављања оспе јесте са оним неким општим симптомима као код свих заразних болести, само што овдје иде висока температура, 39 па и 40 степени код мале деце, малаксалост, слабост, губитак апетита, поспаност и тако даље. Али оно што је карактеристично за мале богиње јесте изглед фаце, како ми то кажемо — 'плачна маска' или јако сузење носа, сузење из очију, зајапуреност. Код особа које нису вакцинисане, иде прије свега висока температура, плачна маска и пјеге по непцу усне дупље које ми зовемо Копликове мрље. То нам је једна сасвим сигурна лампица да се ради о малим богињама. Након тог периода избија оспа у периоду од 5 до 7 дана", објаснила је Станкулић.
Због тренутне епидемиолошке ситуације и спречавања ширења респираторних и других заразних болести, привремено су забрањене посјете пацијентима на свим одјељењима борске болнице.
"Забрањена је посјета због високог ризика од респираторних инфекција, гдје спадају и морбили, гдје спада и грип, јер и грип је изолован на нашој територији. Ми смо на дјечјем одјељењу због малих богиња и због других респираторних инфекција забранили посјете на почетку, чим се појавило ово обољење, у породилишту и гинекологији, а сада смо проширили на цијелу установу. Зајечар је забранио посјете прије нас, а немају морбиле. Значи, мјера је предузета због респираторних инфекција јер ово је период и када се грип који може да нам направи велики проблем шири", додала је докторка.
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У изузетним случајевима, када је улазак неопходан, уз одобрење здравственог особља дозвољен је највише један посјетилац, уз кратко задржавање, обавезно ношење маске и поштовање свих прописаних мјера.
Из Здравственог центра апелују на грађане да поштују донијете мјере у циљу заштите здравља пацијената и запослених.
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