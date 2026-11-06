Трагедија на гробљу: Жена се оклизнула док је палила свијећу, убрзо преминула

Аутор:АТВ редакција
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У селу Зебинце код Владичиног Хана данас се догодила несрећа након које је жена С. М. (65) убрзо преминула.
Према ријечима Љиљане Петровић, дежурног јавног тужиоца у Владичином Хану, С. М. се приликом паљења свијећа на гробљу оклизнула и том приликом придржала за споменик који се одломио и пао јој на ноге.
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"Хитна помоћ је дошла и како смо обавијештени она се жалила на бол у кичми. Из Дома здравља је транспортована на Пријемо-тријажно одјељење у Врању, а одатле за Ниш. Међутим, на путу до Ниша је на жалост преминула" рекла је Љиљана Петровић.
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