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Вођа култа осуђен на 200 година затвора због убиства 191 дјетета

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АТВ редакција
06.11.2026 20:20

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Судија држи чекић у судници

Лидер култа у Кенији Пол Мекензи осуђен је на 200 година затвора због убиства 191 дјетета и једне одрасле особе.

Самопрокламовани пастор Пол Мекензи, који је некадашњи возач таксија, оптужен је да је подстицао сљедбенике да гладују до смрти како би "срели Исуса", преноси АФП.

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Више стотина тијела пронађено је од 2023. године у сједишту секте недалеко од приобалног одмаралишта Малинди.

Мекензи је прошлог мјесеца проглашен кривим за убиство 191 особе између јануара 2021. године и септембра 2023. године.

Суд му је данас изрекао казну од 100 година затвора према оптужбама за убиство и 100 година због изгладњивања, док су његови саучесници, њих 28, такође добили вишегодишње казне.

Велики број Мекензијевих саучесника изгладњивао је своју дјецу до смрти.

"Дјеца су гледала како им браћа и сестре умиру, а њихови родитељи једу и пију. Неки су умрли због гушења и батина. Дјеца су излагана великој патњи у ужасним условима за живот", рекла је судија Дијана Каведза.

Тужилаштво је тражило смртну казну, али је Каведза истакла да би тиме ојачала увјерења осуђених да ће у смрти упознати Исуса и да се неће постићи жељени ефекат.

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Кенија има смртну казну, али ниједна није спроведена од 1987. године.

(Срна)

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Тагови :

пресуда

Секта

Кенија

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