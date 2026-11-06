Спорна локација за нови вртић у Требињу

Аутор:Бојан Носовић
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Не може и јаре и паре, тако би се могла описати дешавања око новог вртићу у требињском насељу Тини. Вртић ће те добити, али губите игралиште у једном моменту пресјекоше требињски властодршци. Када су за то становници чули буна је кренула а потписи на петицији су се само низали.
"На петицији смо тачно навели да смо против изградње вртића на дјечијем игралишту. И вртића и било каквог другог објекта", истакао је Даворин Дебота, насеље Тини Требиње.
Игралиште је заштитни знак овога насеља кажу мјештани. Није им јасно зашто су надлежни пикирали баш њега поред много других празних локација.
А локација за изградњу вртића у требињском насељу Тини и те како има. Неке су биле и планиране и предвиђене но ипак су се неки сјетили да би ту ваљало направити стамбену зграду.
Да су се неимари намерачили признаје и градоначелник али поручује да ће се ускоро наћи нова адекватна локација.
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"Оно што нас је водило јесте да земља буде у власништву града јер је све друго јако незгодно када имате друге интересе, видите да је у Требињу и велика станоградња, велики су притисци управо да се гради, ми као одговорни све те приоритете стављамо са стране дјеца су приоритет", рекао је Мирко Ђурић, градоначелник Требиња.
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"Претходних дана градоначелник је недвосмислено истакао да ће се пронаћи нова локација за изградњу вртића што је морам признати вратило осмјехе на лице свих станара насеља Тини али прије свега наших најмлађих који свакодневно проводе вријеме на овом игралишту", рекао је Драгиша Башић, насеље Тини Требиње.
Средства за изградњу су обезбијеђена. Градоначелник каже да ће капацитети вртића зависити од локације. Оно што је чињеница јесте да Требиње вапи за новим објектом вртића јер постојећи капацитети не могу примити све малишане.
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