Симптоми које не смијете занемарити: Могу бити први знакови рака

Аутор:АТВ редакција
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Неке здравствене промјене лако је приписати умору, стресу, пробавним сметњама или слабијој кондицији, а могу и указивати на "оно најгоре".
Ипак, постоје симптоми које не би требало занемаривати, нарочито ако се појављују без јасног разлога, понављају се или временом постају израженији. Љекари америчког медицинског центра Џонс Хопкинс Медисин издвојили су пет група промјена које могу указивати на различите здравствене проблеме, укључујући и рак.
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Важно је нагласити да ниједан од ових симптома сам по себи не значи да особа има малигну болест. Често иза њих стоје много чешћа и мање озбиљна стања. Ипак, ако примјетите неуобичајену промјену у организму, добро је провјерити шта је узрокује.
Ако почнете да се замарате током активности које сте раније обављали без потешкоћа, на примјер током ходања или пењања уз степенице, немојте аутоматски претпоставити да је ријеч о лошој кондицији.
Недостатак ваздуха може имати различите узроке, међу којима су болести срца и плућа, али у неким случајевима може бити повезан и са раком. Посебно је важно обратити пажњу ако се проблем појавио изненада или се постепено погоршава.
Крв у мокраћи или столици, искашљавање крви, неуобичајено вагинално крварење или крвави исцједак из брадавице симптоми су које не треба игнорисати.
Такве промјене могу бити повезане са инфекцијама, упалама, хемороидима и другим стањима, али понекад могу указивати и на малигне болести. Посебно је важно обратити пажњу на веома тамну или готово црну столицу, која може бити знак крварења у систему за варење.
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Свако необјашњиво крварење разлог је за љекарски преглед, чак и ако се појавило само једном.
Квржице на тијелу нису нужно разлог за панику. На примјер, лимфни чворови могу се увећати током прехладе или друге инфекције, а такви отоци обично се повуку након што организам преболи болест.
Ипак, нову квржицу или оток који не нестаје, повећава се или мијења изглед требало би показати љекару. То се односи на промјене на врату, испод пазуха, на дојкама и другим дијеловима тијела.
Важно је утврдити о каквој је промјени ријеч јер се без прегледа не може поуздано одредити њен узрок.
Осјећај да храна застаје у грлу или грудима, као и потешкоће са гутањем које постају све израженије, такође су симптоми које не треба занемарити.
Љекари упозоравају и на необјашњив осјећај ситости након што поједете веома малу количину хране. Ако се редовно осјећате сито након неколико залогаја, а таква промјена није уобичајена за вас, потребно је провјерити њен узрок.
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Ови симптоми могу бити повезани са различитим пробавним сметњама, али у неким случајевима могу указивати и на озбиљније болести.
Изненадни затвор, учестала дијареја или промјене у пражњењу цријева које се не враћају у уобичајени ритам могу бити знак да се нешто дешава у организму.
Међу промјенама на које упозоравају љекари су и отежано мокрење, осјећај да након одласка у тоалет нисте потпуно испразнили бешику, као и појава ваздуха у мокраћи.
Такве тегобе могу имати бројне узроке, али ако трају, понављају се или се разликују од ваших уобичајених навика, потребно је разговарати са љекаром.
Појава једног од наведених симптома не значи аутоматски да имате рак. Међутим, важно је пратити промјене у организму и не одлагати преглед ако се тегобе понављају, трају дуже или постају све израженије.
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Амерички Национални институт за рак такође упозорава да симптоми који не пролазе након неколико недјеља захтијевају љекарску процјену. Притом не треба чекати да се појави бол јер се неке малигне болести у почетку могу развијати без њега.
Рано откривање болести може бити изузетно важно за успјешно лијечење, због чега су редовни превентивни прегледи и обраћање пажње на неуобичајене промјене у организму важан дио бриге о здрављу.
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