Дуже спавање викендом је навика која може да угрози срце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Навике спавања, нарочито оне током викенда, могле би да буду рани показатељ проблема са срцем, али и да повећају ризик од можданог удара.
Нова студија указује на то да промјене у времену одласка на спавање, попут каснијег лијегања током викенда, могу негативно да утичу на здравље, пише "Мирор".
Друштво
Једном играчу из Српске лијежу лијепе паре
Истраживачи су открили да и велика одступања у трајању сна, попут продуженог јутарњег спавања или прескакања уобичајеног одласка у кревет, могу имати штетне посљедице.
Истраживање, које још није прошло научну рецензију, биће представљено на научним скуповима Америчког удружења за срце 2026. године у Чикагу. Анализом података из више од милион ноћи спавања закључено је да би одржавање досљедног распореда спавања могло да буде кључно за заштиту срца.
Вођа истраживања, др Нгујен Мин Туан Виет, неуронаучник и сарадник Дјечије болнице у Бостону и Медицинског факултета Универзитета Харвард, рекао је да редовност спавања може да буде важан корак у очувању здравља.
"Иако се често фокусирамо на то да сваке вечери одспавамо пуних осам сати, одржавање редовног распореда практичан је корак који свако може да предузме како би заштитио своје срце и крвне судове. То значи одлазак у кревет, буђење и трајање сна у исто вријеме, из ноћи у ноћ", објаснио је др Виет.
Савјети
Зачин из кухиње уклања непријатан мирис из обуће преко ноћи
Научници су анализирали податке о спавању више од 10.000 одраслих особа које су носиле уређаје за праћење активности. Подаци су прикупљени у оквиру истраживачког програма "Алл оф Ус" америчког Националног института за здравље (НИХ).
Студија је пратила количину сна, односно укупан број сати спавања сваке ноћи, као и његов квалитет, мјерећи вријеме проведено у лаганом, дубоком и РЕМ сну. Такође је биљежено колико су испитаници били будни након што би први пут заспали.
Истраживачи су посматрали да ли су се трајање сна, вријеме одласка у кревет и вријеме буђења мијењали из ноћи у ноћ током приближно шест мјесеци.
Анализиране су и природне склоности испитаника да буду "ноћне птице" или "ранораниоци", као и број завршених циклуса спавања током сваке ноћи.
Друштво
Сутра су Митровске задушнице: Свештеник објаснио колико свијећа се пали на овај дан
Резултати су показали да су промјене у распореду спавања током шестомјесечног периода повезане са 20 до 23 одсто већим ризиком од озбиљних кардиоваскуларних догађаја, укључујући срчани удар, мождани удар и срчану инсуфицијенцију.
Сваких 29 минута повећања у варијацијама трајања сна такође је било повезано са већим ризиком. То укључује 29 одсто већи ризик од кардиомиопатије, болести срчаног мишића због које срце не може да пумпа довољно крви, као и 20 одсто већи ризик од срчане инсуфицијенције.
Са друге стране, већи број потпуних циклуса спавања сваке ноћи био је повезан са 28 одсто мањим ризиком од атријалне аритмије, честог облика неправилног срчаног ритма.
Неуобичајено дуг циклус спавања био је повезан са 55 одсто већим ризиком од срчаног или можданог удара.
Др Виет је објаснио да је нередовност спавања често повезана са викендима, када људи петком одлазе касније у кревет, али и са радом у смјенама.
Сцена
Мина Костић оптужена за крађу у тржном центру? Пјевачица се хитно огласила
"То можда није добро за здравље вашег срца. Понекад не можемо да утичемо на квалитет сна. Међутим, редовност, односно одлазак у кревет и буђење у исто вријеме, нешто је што многи људи могу да контролишу", поручио је истраживач.
Просјечна старост учесника истраживања била је 53 године, а приближно седам од десет испитаника биле су жене.
На почетку истраживања ниједан учесник није имао срчане или метаболичке болести. Њихово спавање праћено је око шест мјесеци, а затим су током наредне готово четири године праћени како би се утврдило да ли су развили здравствене проблеме повезане са срцем.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
2 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
13 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму