Једном играчу из Српске лијежу лијепе паре

Аутор:АТВ редакција
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Лутрија Републике Српске објавила је званичан извјештај са извлачења у 89. колу игре Лото.
Подсјећамо, главног добитка од 6 милиона и 100 хиљада марака није било, али је извучено чак 10 седмица.
Од тих десет један играч је свој листић уплатио у Републици Српској.
Он је, као и осталих девет, освојио 5.800 марака, што су свакако лијепе паре.
Комплетан извјештај Лото извлачења погледајте у наставку.
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Срце застало код више играча: Извучени Лото бројеви у 89. колу
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