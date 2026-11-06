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Једном играчу из Српске лијежу лијепе паре

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АТВ редакција
06.11.2026 21:42

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Новац
Фото: АТВ

Лутрија Републике Српске објавила је званичан извјештај са извлачења у 89. колу игре Лото.

Подсјећамо, главног добитка од 6 милиона и 100 хиљада марака није било, али је извучено чак 10 седмица.

Од тих десет један играч је свој листић уплатио у Републици Српској.

Он је, као и осталих девет, освојио 5.800 марака, што су свакако лијепе паре.

Комплетан извјештај Лото извлачења погледајте у наставку.

Лото / Лутрија

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Срце застало код више играча: Извучени Лото бројеви у 89. колу

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Тагови :

Лутрија Републике Српске

Лото

лото резултати

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Лото резултати данас

Лото извлачење

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