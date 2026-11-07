Веш вам се споро суши зими: Норвежани имају сјајан трик

Аутор:АТВ редакција
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Сушење веша током зиме многима представља проблем, посебно када су температуре ниске, а одјећу није могуће сушити напољу.
Међутим, једноставна навика коју практикују у Норвешкој може убрзати сушење и спријечити накупљање влаге и појаву буђи у дому.
Током хладнијих мјесеци сталак са мокрим вешом најчешће завршава у дневној или спаваћој соби. Иако дјелује као најпрактичније рјешење, сушење одјеће у затвореном простору повећава влажност ваздуха, што може довести до замагљивања прозора, непријатних мириса, па чак и појаве буђи.
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У Норвешкој, земљи познатој по дугим и хладним зимама, посебна пажња посвећује се правилном провјетравању просторија.
Када температуре падну, већина људи избјегава отварање прозора како би сачувала топлоту у дому.
Други их сатима остављају одшкринутим, вјерујући да тако обезбјеђују довољно свјежег ваздуха без великог губитка топлоте.
Међутим, стручњаци препоручују потпуно другачији приступ.
Умјесто дуготрајног држања прозора на кип, много је ефикасније широм их отворити на само пет до десет минута.
На тај начин ваздух у просторији брзо се замјењује свјежим, док зидови и намјештај не стижу значајније да се охладе.
Уколико временски услови дозвољавају, краткотрајна промаја може додатно убрзати измјену ваздуха.
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Након провјетравања прозоре треба затворити и омогућити просторији да се поново загрије. Поступак се може поновити неколико пута дневно, посебно када се у стану суши веш.
Иако дјелује необично, хладан зимски ваздух може бити веома користан за уклањање вишка влаге из просторије.
Мокра одјећа током сушења ослобађа воду која испарава у околни ваздух. Уколико се просторија не провјетрава, влажност расте, због чега се веш спорије суши.
Хладан спољашњи ваздух, чак и када је његова релативна влажност висока, често садржи мање водене паре него топли ваздух у стану.
Када такав ваздух уђе у просторију и загрије се, његова релативна влажност опада, па може преузети додатну влагу из мокре одјеће.
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Због тога кратко и интензивно провјетравање може убрзати сушење веша, али и смањити ризик од кондензације и појаве буђи.
Осим правилног провјетравања, важан је и начин на који се одјећа распоређује на сталку.
Ако се на малом простору налази превише мокрог веша, циркулација ваздуха биће отежана, па ће сушење трајати дуже.
Због тога је препоручљиво оставити довољно размака између одјевних предмета, дебље тканине раширити, а кошуље и мајице, када је могуће, сушити на вјешалицама.
Сталак не би требало постављати непосредно уз хладне спољашње зидове, јер се на тим површинама влага лакше кондензује.
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Такође, мокру одјећу није препоручљиво стављати директно на радијаторе, јер то може смањити ефикасност гријања, а код појединих уређаја повећати ризик од прегријавања.
Од помоћи може бити и јача центрифуга на машини за веш, која уклања већу количину воде прије него што се одјећа стави на сушење.
Стручњаци подсјећају да влага у дому не настаје само сушењем веша, већ и кувањем, туширањем и свакодневним боравком људи у затвореном простору.
Зато је редовно, кратко и интензивно провјетравање једна од најједноставнијих навика за одржавање пријатнијег и здравијег ваздуха у дому током зиме.
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