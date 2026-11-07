Једна особа страдала, друга повријеђена у тешкој несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је преминуо од посљедица повреда задобијених у удесу на Новом Београду.
У саобраћајној несрећи тешко је повријеђена још једна особа, која је превезена у Клиничко-болнички центар Земун, потврђено је у Хитној помоћи.
Удес се догодио ноћас око 1.00 час, преноси "Срна".
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