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Једна особа страдала, друга повријеђена у тешкој несрећи

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АТВ редакција
07.11.2026 09:54

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Једна особа страдала, друга повријеђена у тешкој несрећи
Фото: Envato/travelarium

Мушкарац је преминуо од посљедица повреда задобијених у удесу на Новом Београду.

У саобраћајној несрећи тешко је повријеђена још једна особа, која је превезена у Клиничко-болнички центар Земун, потврђено је у Хитној помоћи.

Удес се догодио ноћас око 1.00 час, преноси "Срна".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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