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Народна банка Србије: Пратимо рад БПШ, банка солвентна, извршава обавезе

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АТВ редакција
06.11.2026 21:26

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Народна банка Србије
Фото: Народна банка Србије

Банка Поштанска штедионица је солвентна, показатељ адекватности капитала се налази изнад регулаторно прописаних минимума, уредно извршава све обавезе према клијентима, а пензије и друга примања из буџета Србије исплаћују се и исплаћиваће се у редовним роковима, саопштила је данас Народна банка Србије.

Из НБС наводе да централна банка у оквиру законом утврђених надлежности, континуирано прати пословање свих банака у Србији, укључујући и Банку Поштанска штедионица а.д. Београд која је у већинском власништву државе.

У саопштењу се наглашава да је у структури активе значајно учешће ликвидне активе, односно готовине, средстава на рачунима банке и хартија од вриједности Републике Србије, да банка послује профитабилно и остварује позитивне финансијске резултате.

Додатно, НБС свакодневно и непосредно надзире пословање Банке Поштанске штедионице са посебном пажњом на дневно праћење свих релевантних показатеља пословања, као и провјеру испуњености прописаних регулаторних и супервизорских захтјева, истичу из НБС.

Додају да НБС предузетим мјерама гарантује сигурност пословања с грађанима и привредом и убудуће ће, у оквиру својих законских овлашћења, наставити да прати пословање Банке Поштанске штедионице и да предузима одговарајуће мјере, у циљу очувања стабилности банке и финансијског система у цјелини, као и заштите интереса депонената и других корисника финансијских услуга.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Банка Поштанска штедионица

Народна банка Србије

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