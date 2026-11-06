Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Камион преврнут, јабуке свуда расуте

Аутор:АТВ редакција
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На ауто-путу "Милош Велики", у смјеру ка Чачку, око 19.40 часова догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовали теретно возило и неколико путничких аутомобила.
Том приликом камион се преврнуо, а на коловозу су у дужини од неколико стотина метара расуте јабуке, што знатно отежава одвијање саобраћаја на овој дионици, преноси Индексонлине.рс на Инстаграм каналу.
За сада нема званичних информација о томе да ли има повријеђених лица, као ни о степену евентуалних повреда. Надлежне службе су на терену ради увиђаја и рашчишћавања пута.
Возачима се савјетује максималан опрез, стрпљење и прилагођавање вожње условима на путу.
Како су у 19.20 саопштили "Путеви Србије", на петљи Љиг – тунел Бранчић, ка Чачку, обустављен је саобраћај због преврнутог теретног моторног возила. Саобраћај у смјеру ка Љигу се одвија успорено.
Јавност ће бити благовремено обавијештена о нормализацији саобраћаја, наводи се.
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