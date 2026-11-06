Потресне ријечи разредне Јакова (19) који је трагично страдао на Триглаву

Аутор:АТВ редакција
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Чачак и Прељина завијени су у црно након вијести о трагичној смрти младог Јакова Вучетића на Триглаву у Словенији. Сви су се надали да ће младић бити пронађен жив, уздајући се у његову младост, снагу и вољу за животом.
Вијест о трагичном крају потраге потресла је његову породицу, пријатеље, некадашње школске другове и мјештане Прељине.
Посебно потресне ријечи упутила је Јаковљева разредна, која се огласила након вијести о његовој смрти. Говорећи о младићу којег је познавала још од школских дана, није могла да сакрије тугу и сузе због прерано угашеног живота.
"Ја сам његова разредна. Знамо то дијете одмалена. Био је снажан, добар, вјеровао је у себе. Али сада, шта се догодило на Триглаву, није ни он вјеровао да то може њему да се догоди. Не можемо њега осудити да је он крив за то. Боље да кажемо да су криви временски услови, које није очекивао и није вјеровао да могу бити такви у том моменту. Ни сам није био свјестан да је тако нешто могло да се догоди. Иначе, мјештане Прељине, све наше комшије, сву дјецу, ова вијест је страшно погодила. Сви су занијемили, сви су у грчу, сви су у сузама. Шта да кажем, знамо то дијете одмалена, туга је стварно велика", рекла је за Драгиња Радовановић, његова бивша разредна и наставница хемије.
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Јаков се посљедњи пут јавио Горској служби спасавања у недјељу око 19 часова, са висине од приближно 1.900 метара, када је пријавио да му је батерија телефона при крају и послао своје координате. Након тога комуникација је прекинута.
Јаковљев отац Никола, иначе парох цркве у Прељини, захвалио је свим Чачанима, али и грађанима читаве Србије и региона који су се молили да његов син буде пронађен жив. Захвалио је и свим спасилачким екипама које су трагале за несталим младићем.
"Ми смо молили да се он спасе на један начин, Господ га је спасио на други начин. Ми са тим морамо да се помиримо и, колико год да је тешко, морамо наћи снаге да се изборимо са овим болом који нас је нашао. Хвала свима који су у овом тренутку нашли снаге да изразе саучешће, а највише хвала братству Храма Светог Кирила и Методија који су овдје у Љубљани све вријеме са нама и чији смо гости чекајући да преузмемо тијело нашег сина", рекао је Никола за Курир.
Он је додао да ће обдукција његовог сина бити обављена у Љубљани и да ће након тога знати када се враћа у Србију, пише Блиц.
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