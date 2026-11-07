Руси пријете Аустрији: Биће болно за вас

Аутор:АТВ редакција
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Руске узвратне мјере, као одговор на недавно протјеривање њених дипломата из аустријске пријестонице, биће сразмјерне, али болне за Беч, изјавио је за ТАСС замјеник министра спољних послова Дмитриј Љубински.
Дипломата је напоменуо да су сви непријатељски потези аустријских власти према Русији "увијек наилазили, и наилазиће, на сразмјеран одговор руске стране. То ће неминовно бити болно за Беч".
Додао је да то никако није избор Русије.
Дана 23. октобра, четворо руских дипломата проглашено је у у Аустрији за "персона нон грата" (непожељне особе) и наложено им је да напусте земљу.
Тројица су радила у Амбасади Русије у Бечу, док је четврти био у руској делегацији при Организацији за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), гдје се бавио војном безбједношћу и контролом наоружања.
Обавјештајне службе су их повезале са шпијунским операцијама, наводи агенција Асосишејтед прес (АП).
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