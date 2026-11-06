Ауто завршио у ријеци, удавила се инфлуенсерка

Аутор:АТВ редакција
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Француска инфлуенсерка Ема Мари Лоран (24) изгубила је живот у стравичној несрећи током одмора у Никарагви, када је аутомобил у ком се налазила завршио у ријеци.
Возило је потонуло, а врата и прозори нису могли да се отворе, због чега су путнице остале заробљене. Од четири жене које су се налазиле на задњем сједишту, само једна успјела је да се спаси.
Према званичним информацијама надлежних органа у Никарагви, Ема Мари једна је од три жене чија су тијела извучена из пикапа који је завршио у ријеци Рио Нахуалапа, на југозападу земље. Несрећа се догодила у ноћи између 8. и 9. октобра, када је група покушала да пређе ријеку возилом.
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Пријатељица страдале инфлуенсерке, Марин Депуи, која је такође била у аутомобилу, први пут је испричала шта се догодило кобне ноћи.
Како је испричала на Инстаграму, враћале су се са часа плеса око поноћи. Падала је јака киша, а до хотела им је остало свега 15 минута вожње.
"У једној низини вода је била дубока отприлике до кољена. Када смо покушали да прођемо, изненада је са десне стране наишао талас. За само једну секунду вода је стигла до прозора", присјетила се Марин.
Возач, који је радио у њиховом сурф-кампу, и његов брат, који је сједио на мјесту сувозача, успјели су одмах да изађу из возила јер су њихови прозори били отворени.
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Међутим, за четири жене на задњем сједишту почела је борба за живот.
Док је аутомобил тонуо, а изнад површине воде остајао све мањи простор са ваздухом, Ема Мари је, према ријечима њене пријатељице, остала прибрана и говорила им да дубоко удахну колико год могу.
"Плакала сам. Врата и прозори нису могли да се отворе, а аутомобил је вода потпуно прогутала", испричала је Марин, која се потом нашла у мраку.
Марин је посљедњим снагама успјела да се пробије напријед кроз већ отворен прозор. Када је изронила, ријечна струја ју је прво повукла, али је на крају успјела да се домогне обале.
Мјештани су касније пронашли пикап марке "тојота", око 300 метара од мјеста на ком је возило завршило у води. Аутомобил је био преврнут на бок и готово потпуно потопљен у води замућеној од кише. Врата су и даље била затворена.
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За Ему Мари Лоран, швајцарску туристкињу Ное Лину Л. (20) и држављанку Никарагве Карен Нахоми Лопес М. (19) није било спаса.
Жене су се упознале у сурф-кампу на пацифичкој обали, а Ема Мари и Марин су претходне двије године заједно путовале по свијету и на друштвеним мрежама дијелиле своја искуства.
"Ема ми је била као сестра. Заувијек ћу јој бити захвална", поручила је Марин.
Како преноси њемачки лист "БИЛД", пријатељица страдале инфлуенсерке, која је преживјела несрећу, први пут је јавно испричала шта се догодило кобне ноћи.
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