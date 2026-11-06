Трамп: Цијели Блиски исток не би постојао да нисам урадио што јесам

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас да Израел и цијели регион Блиског истока не би постојали да он није зауставио Иран у настојању да направи нуклеарно наоружање.
"Нико то не жели да каже, али сви знају да је истина", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Трут.
Позивајући се на неименоване изворе, раније данас је "Тајмс оф Израел" пренио да је Трамп у уторак, на дан међуизбора у САД, казао да ће Вашингтон престати да пружа Израелу око четири милијарде долара годишње војне помоћи до краја ове године, што је, према наводима извора, изненадило израелске безбједносне и финансијске званичнике.
Десетогодишњи меморандум о разумијевању између двије земље, којим је предвиђена америчка војна помоћ Израелу од 3,8 милијарди долара годишње, важи до краја септембра 2028. године.
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