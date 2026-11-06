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Путин открио када се одржавају трилатерални преговори Русије, САД и Украјине

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АТВ редакција
06.11.2026 20:55

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Руски предсједник Владимир Путин поздравља предсједника Савјета министара Тога Фора Есозимну Гнасингбеа током њиховог сусрета на маргинама Самита Русија–Африка у Великој кремаљској палати у Москви, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

Трилатерални преговори између Русије, Сједињених Америчких Држава Држава и Украјине биће одржани 10. новембра у Абу Дабију, изјавио је данас руски предсједник Владимир Путин.

"Сљедеће недјеље, у уторак, у Уједињеним Арапским Емиратима требало би да почну трилатерални разговори о украјинском питању, на чему смо захвални руководству УАЕ", рекао је Путин на почетку састанка са сталним чланицама Савјета безбједности, преноси Интерфакс.

Он је нагласио да је руководство УАЕ доследно помагало Русији у проналажењу рјешења за украјинску кризу и у рјешавању хуманитарних питања која су везана за хуманитарну размјену.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков раније је саопштио да је трилатерални састанак између Русије, САД и Украјине планиран у Абу Дабију 10. и 11. новембра.

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Према његовим ријечима, предстојећи трилатерални разговори биће фокусирани на безбједносна питања и безбједносне гаранције, као и да ће бити одржани иза затворених врата, пише Танјуг.

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Тагови :

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преговори

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