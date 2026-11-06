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Сузи Вајлс напушта мјесто шефа Трамповог кабинета, познато ко је мијења

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АТВ редакција
06.11.2026 20:55

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Сузи Вајлс напушта мјесто шефа Трамповог кабинета, познато ко је мијења
Фото: Tanjug / AP / Tom Brenner

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је данас, у петак, 6. новембра, да његов шеф кабинета и дугогодишњи савезник Сузи Вајлс напушта ту функцију, а на њено мјесто долази дугогодишњи савјетник Стивен Милер.

До смјене долази након што су републиканци претрпјели тежак пораз на изборима на средини мандата, на којима су изгубили десетине мјеста у Представничком дому и контролу над Сенатом, пише "Хил".

Трамп је одлуку објавио на друштвеној мрежи Трут.

"Задовољство ми је да објавим да ће господин Стивен Милер, тренутни замјеник шефа кабинета и један од мојих најпоузданијих савјетника, у понедјељак, 9. новембра 2026. године, постати шеф кабинета", написао је.

"Сузи Вајлс, која је обавила изванредан посао, прелази у Трампов политички оперативни тим", додао је Трамп.

"Желим да јој захвалим на служби на мјесту шефа кабинета – одрадила је сјајан посао", написао је амерички предсједник.

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Тагови :

Сузи Вајлс

Доналд Трамп

Америка

Бијела кућа

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