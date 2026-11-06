Сузи Вајлс напушта мјесто шефа Трамповог кабинета, познато ко је мијења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је данас, у петак, 6. новембра, да његов шеф кабинета и дугогодишњи савезник Сузи Вајлс напушта ту функцију, а на њено мјесто долази дугогодишњи савјетник Стивен Милер.
До смјене долази након што су републиканци претрпјели тежак пораз на изборима на средини мандата, на којима су изгубили десетине мјеста у Представничком дому и контролу над Сенатом, пише "Хил".
Трамп је одлуку објавио на друштвеној мрежи Трут.
"Задовољство ми је да објавим да ће господин Стивен Милер, тренутни замјеник шефа кабинета и један од мојих најпоузданијих савјетника, у понедјељак, 9. новембра 2026. године, постати шеф кабинета", написао је.
"Сузи Вајлс, која је обавила изванредан посао, прелази у Трампов политички оперативни тим", додао је Трамп.
"Желим да јој захвалим на служби на мјесту шефа кабинета – одрадила је сјајан посао", написао је амерички предсједник.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму