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Познато када се одржава састанак Савјета безбједности УН о Украјини

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АТВ редакција
06.11.2026 21:34

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Сједница Савјета безбједности.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Савјет безбједности УН одржаће у понедјељак, 9. новембра, састанак о Украјини, објављено је на страници свјетске организације.

Састанак ради одржања мира и безбједности у Украјини планиран је за 15.00 часова по локалном времену.

Иницијатор састанка је Украјина уз подршку западних чланица Савјета безбједности.

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Стални представник Летоније у УН Санита Павлута Десландес, која у новембру предсједава Савјету безбједности, изразила је почетком седмице очекивање да ће састанак о Украјини бити одржан током овог мјесеца.

Летонија први пут у својој историји предсједава Савјету безбједности УН, пише Срна.

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Тагови :

Савјет безбједности УН

Савјет безбједности

Украјина

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