Познато када се одржава састанак Савјета безбједности УН о Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Савјет безбједности УН одржаће у понедјељак, 9. новембра, састанак о Украјини, објављено је на страници свјетске организације.
Састанак ради одржања мира и безбједности у Украјини планиран је за 15.00 часова по локалном времену.
Иницијатор састанка је Украјина уз подршку западних чланица Савјета безбједности.
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Стални представник Летоније у УН Санита Павлута Десландес, која у новембру предсједава Савјету безбједности, изразила је почетком седмице очекивање да ће састанак о Украјини бити одржан током овог мјесеца.
Летонија први пут у својој историји предсједава Савјету безбједности УН, пише Срна.
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