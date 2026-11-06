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Трансродним особама забрањено такмичење у женским тимовима

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АТВ редакција
06.11.2026 21:53

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Опало јесење лишће види се на травњаку испред америчког Капитола, у уторак, 13. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mariam Zuhaib

Гласачи у америчкој држави Вашингтон одобрили су данас мјеру којом се забрањује трансродним спортистима да буду у женским тимовима.

Према резултатима 80 одсто пребројаних гласова, око 57 одсто гласача одобрило је мјеру док је 43 одсто било против, преноси АФП.

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Држава Вашингтон обично је "плава" односно подржава Демократску странку и резултати данашњег гласања представљају изненадну побједу конзервативне мјере.

У протеклих неколико година, више од половине америчких држава увело је законе којим се забрањује трансродним ученицима учешће у спортовима.

Амерички Врховни суд подржао је државне забране у јуну.

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Мјера која је данас усвојена у Вашингтону је међу четири скоро сличне усвојене на изборима одржаним током ове седмице у државама Аризона, Небраска и Колорадо.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Вашингтон

трансродне особе

спортисти

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