Трансродним особама забрањено такмичење у женским тимовима

Аутор:АТВ редакција
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Гласачи у америчкој држави Вашингтон одобрили су данас мјеру којом се забрањује трансродним спортистима да буду у женским тимовима.
Према резултатима 80 одсто пребројаних гласова, око 57 одсто гласача одобрило је мјеру док је 43 одсто било против, преноси АФП.
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Држава Вашингтон обично је "плава" односно подржава Демократску странку и резултати данашњег гласања представљају изненадну побједу конзервативне мјере.
У протеклих неколико година, више од половине америчких држава увело је законе којим се забрањује трансродним ученицима учешће у спортовима.
Амерички Врховни суд подржао је државне забране у јуну.
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Мјера која је данас усвојена у Вашингтону је међу четири скоро сличне усвојене на изборима одржаним током ове седмице у државама Аризона, Небраска и Колорадо.
(Срна)
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