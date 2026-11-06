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Трагедија у Француској: Д‌јевојчица из БиХ погинула у језивом удесу, огласио се Макрон

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АТВ редакција
06.11.2026 22:14

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Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Д‌јевојчица (7) из Босне и Хецеговине једна је од двије жртве аутобуске несреће која се десила јутрос у мјесту Бург ан Брес, када је аутобус слетио с пута и ударио у дрвеће у каналу.

Како француски медији преносе, д‌јевојчица је у Француској боравила под статусом међународне правне заштите. Друга жртва несреће је 18-годишњи студент из Лиона.

Како је саопштила полиција, јутрос око 7:30, догодила се тешка саобраћајна несрећа у мјесту Лан, јужно од Бург ан Бреса. Аутобус на међуградској линији, који је превозио 49 особа (укључујући 15 малољетника), слетио је с пута и ударио у дрвеће у каналу.

Поред двоје страдалих, четири особе су тешко повријеђене, од којих су двије у животној опасности, док је 25 особа лакше повријеђено.

Д‌јевојчица била с мајком и сестром

Медији преносе да је д‌јевојчица поријеклом из БиХ те да је живјела у мјесту Сен Морис де Бејноу.

Према свједочењима са лица мјеста, настрадала д‌јевојчица је поријеклом из БиХ и имала је статус међународне заштите. Била је у аутобусу са својом мајком и једном од својих сестара, а ушле су на станици у мјесту Сен Морис де Бејно. Путовала је за Бург ан Брес како би подигла путне исправе за малољетнике. Ову информацију потврдио је и префект департмана Ен Луј-Гзавије Тирод.

Тужилаштво је покренуло истрагу за тешко д‌јело против безбједности јавног саобраћаја (хомициде роутиер). Возач (26) је приведен и током испитивања је признао да је вјероватно накратко заспао за воланом.

Први налази су показали да возач није био под утицајем алкохола нити наркотика.

Поред д‌јевојчице из БиХ, у несрећи је погинуо и 18-годишњи младић који је био студент у Лиону. Идентификација је ишла спорије јер многи млади путници код себе нису имали лична документа.

Свједочења путника о моменту удеса

Путници који су преживјели несрећу наводе да се све одиграло у секунди. Једна средњошколка је изјавила: "Нисмо стигли ни да подигнемо главу са телефона, а већ смо били у каналу".

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Д‌јевојке које су биле на задњим сједиштима свједоче да су у једном моменту чуле повик "Држите се!", након чега је услиједио нагли и снажан трзај воланом улијево, прелазак у супротну траку и ударац у дрвеће. Цијела лијева страна аутобуса је била потпуно је отворен од силине удара у стабла, а најтеже су страдали управо путници који су били до прозора на тој страни.

Возач недавно почео да ради

Медији преносе да возач има 26 година и тек је недавно почео да ради за превозничку фирму Пхилиберт (која одржава ову регионалну линију). Имао је укупно 18 мјесеци возачког искуства.

Током саслушања у полицији возач је признао да је тог јутра устао изузетно рано јер је већ одрадио једну туру прије него што је преузео ову линију Лион–Бург ан Брес. Потврдио је да је у моменту опуштања и умора активирао темпомат (регулатор брзине) на дозвољених 70 km/h, након чега је утонуо у сан.

Размјере спасилачке акције

Активиран је посебан државни план за несреће са великим бројем жртава. На лицу мјеста интервенисала су 102 ватрогасца са 58 возила, 8 копнених екипа хитне помоћи (СМУР) и чак 4 хеликоптера који су превозили критично повређене у болнице у Лиону.

Главни регионални пут РД 22 је затворен за саобраћај, а сам аутобус је пребачен на форензичку анализу како би се провјерили технички детаљи, иако је министар саобраћаја потврдио да је возило било ново и прошло све редовне техничке прегледе.

Огласио се Макрон

Француски председник Емануел Макрон огласио се поводом ове несреће поруком на друштвеној мрежи X . Он је изразио саучешће и подршку ријечима:

"Ужасна несрећа аутобуса у департману Ен. Моје мисли су са жртвама, повријеђенима и њиховим породицама. Нација је уз њих. Изражавам захвалност мобилисаним спасилачким екипама.”

(Независне новине)

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