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Појавио се нови сој коронавируса: Продире у људске ћелије брже од претходних

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АТВ редакција
06.11.2026 22:38

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Свјетска здравствена организација (СЗО) пажљиво прати ширење новог соја коронавируса "ПЈ.2.1", саопштила је канцеларија те организације у Москви.

Канцеларија СЗО у Москви је за РИА Новости саопштила да се ризик од ширења новог соја коронавируса "ПЈ.2.1" на глобалном нивоу повећава, али да још нема информација о случајевима инфекције новим сојем у Русији.

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"СЗО пажљиво прати варијанту 'ПЈ.2.1' и анализира доступне податке. Према добијеним информацијама, удио 'ПЈ.2.1' расте у бројним земљама, посебно у Сједињеним Државама и Канади. Изоловани случајеви су забиљежени и у Европи, али је њихов број и даље мали", наводи се у саопштењу.

СЗО наводи да је динамика ширења вируса неравномјерна и да његов раст није праћен континуираним укупним повећањем активности вируса САРС-КоВ-2.

Раније је лист Известија, позивајући се на стручњаке и научне публикације, објавио да би сој коронавируса "ПЈ.2.1", који циркулише у Канади, Сједињеним Америчким Државама и Европи, ускоро могао да се појави у Русији или се већ шири у земљи, али да још није идентификован.

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Сој је стекао знатно већу способност продирања у људске ћелије у поређењу са својим претходницима и брзо акумулира нове мутације, што му омогућава да ефикасније избјегне имуни одговор.

(Телеграф.рс)

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