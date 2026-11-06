Нестала дјевојчица, полиција и породица моле за помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Кантону Сарајево покренула је потрагу за дјевојчицом из Вогошће која је нестала у четвртак навече, након што је напустила породичну кућу.
Њен нестанак полицији је пријавила мајка, а надлежне службе тренутно раде на утврђивању свих околности.
Портпарол Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Мерсиха Новалић потврдила је за портал "Радиосарајево.ба" да је мајка данас дошла у полицијску станицу и пријавила да се њена кћерка није вратила кући након што је изашла у четвртак навече.
Потрага за дјевојчицом је расписана, а полицијски службеници предузимају потребне мјере како би је пронашли.
Према доступним информацијама, дјевојчица је у тренутку нестанка носила црну зимску јакну с капуљачом, бијелу мараму, црну тренерку и бијеле патике.
Породица апелује на грађане који имају било какву информацију о њеном кретању или су је видјели од четвртка у 21 сат да се јаве на број телефона +387 60 34 90 714.
Свака информација која би могла помоћи у њеном проналаску може бити од великог значаја.
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