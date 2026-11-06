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Нестала дјевојчица, полиција и породица моле за помоћ

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АТВ редакција
06.11.2026 22:27

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Нестала дјевојчица, полиција и породица моле за помоћ
Фото: Envato/travelarium

Полиција у Кантону Сарајево покренула је потрагу за дјевојчицом из Вогошће која је нестала у четвртак навече, након што је напустила породичну кућу.

Њен нестанак полицији је пријавила мајка, а надлежне службе тренутно раде на утврђивању свих околности.

Портпарол Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Мерсиха Новалић потврдила је за портал "Радиосарајево.ба" да је мајка данас дошла у полицијску станицу и пријавила да се њена кћерка није вратила кући након што је изашла у четвртак навече.

Нестала дјевојчица
Нестала дјевојчица
прив

Потрага за дјевојчицом је расписана, а полицијски службеници предузимају потребне мјере како би је пронашли.

Према доступним информацијама, дјевојчица је у тренутку нестанка носила црну зимску јакну с капуљачом, бијелу мараму, црну тренерку и бијеле патике.

Породица апелује на грађане који имају било какву информацију о њеном кретању или су је видјели од четвртка у 21 сат да се јаве на број телефона +387 60 34 90 714.

Свака информација која би могла помоћи у њеном проналаску може бити од великог значаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нестанак

потрага

Сарајево

Вогошћа

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