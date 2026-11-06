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Протести испред зграде Владе у Тирани: Грађани траже оставку Раме

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АТВ редакција
06.11.2026 22:26

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Демонстрације у Тирани
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Грађани су се данас поново окупили на протесту испред зграде Владе Албаније у Тирани, тражећи оставку премијера Едија Раме и његовог кабинета.

Демонстранти одбијају да ступе у дијалог са албанским премијером, који је данас представио и онлајн платформу намијењену комуникацији са грађанима.

У међувремену, демонстранти позивају и друге грађане да им се придруже, поручујући им да не подлијежу пријетњама оних који су на власти, нити да се плаше новчаних казни које изриче полиција, преноси портал "Косово онлајн".

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Грађани се припремају и за сутрашњи протест на националном нивоу, који је заказан за 14.00 часова испред Министарства просвјете.

Претходно ће Демократска странка, у 12.00 часова, окупити своје присталице испред зграде Владе.

(Срна)

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Тагови :

Албанија

Тирана

Протести

Еди Рама

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