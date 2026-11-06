Протести испред зграде Владе у Тирани: Грађани траже оставку Раме

Аутор:АТВ редакција
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Грађани су се данас поново окупили на протесту испред зграде Владе Албаније у Тирани, тражећи оставку премијера Едија Раме и његовог кабинета.
Демонстранти одбијају да ступе у дијалог са албанским премијером, који је данас представио и онлајн платформу намијењену комуникацији са грађанима.
У међувремену, демонстранти позивају и друге грађане да им се придруже, поручујући им да не подлијежу пријетњама оних који су на власти, нити да се плаше новчаних казни које изриче полиција, преноси портал "Косово онлајн".
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Грађани се припремају и за сутрашњи протест на националном нивоу, који је заказан за 14.00 часова испред Министарства просвјете.
Претходно ће Демократска странка, у 12.00 часова, окупити своје присталице испред зграде Владе.
(Срна)
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