Нови покушај убиства Трампа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац наоружан са три комада ватреног оружја ухапшен је у близини Бијеле куће након што је припадницима Тајне службе наводно рекао да је дошао у Вашингтон како би убио предсједника САД Доналда Трампа, саопштило је Министарство унутрашње безбједности САД.
Како је пренио ЦБС, осумњичени, идентификован као Рони Јордрикс Гванипа Кринос, држављанин Венецуеле, ухапшен је у четвртак увече на авенији Конститушн, након што су припадници Тајне службе примијетили његово сумњиво понашање у паркираном возилу.
Према наводима ресорног министарства, када су му пришли, осумњичени је рекао да је чуо гласове који су му говорили да дође у Вашингтон и убије Трампа.
Полицајци су утврдили да је возило пријављено као украдено, а у њему су пронашли три комада ватреног оружја, укључујући пушку, и десетине метака.
BREAKING: An undocumented immigrant armed with several weapons was taken into custody within blocks of the White House Thursday night after he allegedly told Secret Service officers that he was planning an attempt on President Trump's life, the U.S. Department of Homeland Security said. https://t.co/U4gMAAxrCo— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 7, 2026
Против њега је подигнуто више оптужби, међу којима су незаконит транспорт ватреног оружја, ношење нерегистрованог оружја и муниције, посједовање опасног оружја, неовлашћено коришћење моторног возила и примање украдене имовине.
Америчко Министарство унутрашње безбједности је навело да је осумњичени ушао у САД преко Тексаса у марту 2024. године, када га је привела гранична патрола, али је касније пуштен. Није познато да ли има адвоката.
Трамп је био мета више покушаја убиства.
У јулу 2024. године рањен је у пуцњави на предизборном скупу у Батлеру у Пенсилванији, када је нападач са крова оближње зграде убио једног учесника и ранио још двије особе.
У априлу ове године наоружани мушкарац пробио је безбједносни прстен током вечере дописника Бијеле куће у хотелу Вашингтон Хилтон, којој су присуствовали Трамп и прва дама Меланија Трамп.
BREAKING: A Venezuelan illegal immigrant accused of threatening to kill President Trump was arrested near the White House after three firearms and ammunition were found inside a stolen vehicle, DHS confirms to Fox News.
Secret Service agents spotted the suspect acting suspiciously along Constitution Avenue. When they approached, DHS says he told them he was hearing voices directing him to Washington to kill the president.
Authorities recovered an AR-15-style rifle, a MAC-10, a Glock 43X and ammunition from the vehicle.
DHS says the suspect illegally crossed the Texas border in March 2024 and was released into the country under the Biden administration. He now faces multiple weapons and vehicle-related charges, while ICE has lodged a detainer.
See the charges and what DHS is revealing about the suspect’s immigration history: https://t.co/G0WlODB8pe
@BillMelugin_— Fox News (@FoxNews) November 6, 2026
Осумњичени је ухапшен, а један припадник Тајне службе рањен је у инциденту.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму