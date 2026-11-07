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Нови покушај убиства Трампа

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АТВ редакција
07.11.2026 08:17

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Амерички предсједник Доналд Трамп након обраћања код спомен-обиљежја Линколнов меморијал у Вашингтону, 2. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Мушкарац наоружан са три комада ватреног оружја ухапшен је у близини Бијеле куће након што је припадницима Тајне службе наводно рекао да је дошао у Вашингтон како би убио предсједника САД Доналда Трампа, саопштило је Министарство унутрашње безбједности САД.

Како је пренио ЦБС, осумњичени, идентификован као Рони Јордрикс Гванипа Кринос, држављанин Венецуеле, ухапшен је у четвртак увече на авенији Конститушн, након што су припадници Тајне службе примијетили његово сумњиво понашање у паркираном возилу.

Према наводима ресорног министарства, када су му пришли, осумњичени је рекао да је чуо гласове који су му говорили да дође у Вашингтон и убије Трампа.

Полицајци су утврдили да је возило пријављено као украдено, а у њему су пронашли три комада ватреног оружја, укључујући пушку, и десетине метака.

Против њега је подигнуто више оптужби, међу којима су незаконит транспорт ватреног оружја, ношење нерегистрованог оружја и муниције, посједовање опасног оружја, неовлашћено коришћење моторног возила и примање украдене имовине.

Америчко Министарство унутрашње безбједности је навело да је осумњичени ушао у САД преко Тексаса у марту 2024. године, када га је привела гранична патрола, али је касније пуштен. Није познато да ли има адвоката.

Трамп је био мета више покушаја убиства.

У јулу 2024. године рањен је у пуцњави на предизборном скупу у Батлеру у Пенсилванији, када је нападач са крова оближње зграде убио једног учесника и ранио још двије особе.

У априлу ове године наоружани мушкарац пробио је безбједносни прстен током вечере дописника Бијеле куће у хотелу Вашингтон Хилтон, којој су присуствовали Трамп и прва дама Меланија Трамп.

Осумњичени је ухапшен, а један припадник Тајне службе рањен је у инциденту.

(Б92)

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Тагови :

Доналд Трамп

покушај убиства

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