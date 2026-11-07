Нови удар на Иран: Уништили смо за 15 минута, можда и пет

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска извела је нови талас ограничених напада на Иран, потврдио је у петак, 6. новембра, предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп.
Према његовим ријечима, мета напада био је ирански систем противваздушне одбране, а акцију је описао као "мању".
Ирански државни медији извијестили су о двије експлозије у подручју Сузе на острву Кешм, смјештеном у Ормуском мореузу. Ријеч је о стратешки важном поморском пролазу за транспорт нафте, чији је промет поремећен од почетка америчког рата против Ирана у фебруару ове године.
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Обраћајући се новинарима у петак, Трамп је изјавио да је Иран изградио одређени систем противваздушне одбране, али да га је америчка војска уништила за свега неколико минута.
"Изградили су мали систем противваздушне одбране, а ми смо га уништили за отприлике 15 минута, можда и пет", рекао је Трамп.
Америчка војска је и раније, у понедјељак, извела нападе које је описала као "одбрамбене". Тада су експлозије забиљежене на острвима Кешм и Хенгам, као и у обалном подручју Бандар Абаса.
Напади у петак први су након што је Републиканска странка, којој припада Трамп, претрпјела тежак изборни пораз на изборима на средини мандата одржаним у уторак у САД.
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На изборни резултат, између осталог, утицало је незадовољство грађана Трамповим вођењем рата против Ирана, али и растом цијена горива. Посљедице сукоба одразиле су се на готово све дијелове глобалне економије.
У данима након избора Трамп је слао различите поруке о даљњем току сукоба. Док је у појединим изјавама пријетио да ће "уништити" Иран, истовремено је наговјештавао да би договор о окончању рата могао бити близу.
Q: There were reports of strikes near Qeshm Island in Iran today. Did the U.S. do those?
Trump: We do minor strikes, but they built a little bit of an anti-aircraft device, and we knocked it out in about 15 minutes, maybe five. https://t.co/5VHSfzSuLp— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
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