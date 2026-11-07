У Зворнику Дан жалости

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Зворнику је Дан жалости у знак сјећања на све српске војне и цивилне жртве са подручја града страдале у Одбрамбено-отаџбинском рату.
У Храму Рођења Пресвете Богородице у 9.00 часова биће служена Света литургија, а потом парастос уз читање имена свих погинулих бораца и цивилних жртава рата са подручја Зворника.
Заставе на згради Градске управе, институцијама и јавним установама биће спуштене на пола копља.
Јавне установе, организатори културних, спортских и других манифестација, физичка и правна лица која обављају угоститељску дјелатност, као и електронски и други медији са подручја Зворник дужни су да програме и садржаје прилагодити овом дану.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
12 ч0
Градови и општине
13 ч0
Градови и општине
14 ч1
Градови и општине
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму