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У Зворнику Дан жалости

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АТВ редакција
07.11.2026 08:32

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У Зворнику Дан жалости
Фото: Град Зворник

У Зворнику је Дан жалости у знак сјећања на све српске војне и цивилне жртве са подручја града страдале у Одбрамбено-отаџбинском рату.

У Храму Рођења Пресвете Богородице у 9.00 часова биће служена Света литургија, а потом парастос уз читање имена свих погинулих бораца и цивилних жртава рата са подручја Зворника.

Заставе на згради Градске управе, институцијама и јавним установама биће спуштене на пола копља.

Јавне установе, организатори културних, спортских и других манифестација, физичка и правна лица која обављају угоститељску дјелатност, као и електронски и други медији са подручја Зворник дужни су да програме и садржаје прилагодити овом дану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зворник

Дан жалости

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