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Данас Митровске задушнице

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АТВ редакција
07.11.2026 08:39

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Запаљене свијеће на споменику.
Фото: АТВ

Православни хришћани обиљежиће данас Митровске задушнице, које падају уочи празника Светог великомученика Димитрија.

На Задушнице се у црквама служи Света литургија и парастос на којем свештеник вином прелива жито, а послије службе се обилазе гробља.

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На гробовима се прислужују свијеће, а свештеници служе појединачне парастосе и читају молитве за преминуле. Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви.

Према учењу Цркве, на Задушнице се вјерници моле у храмовима и на гробљима за покој душа умрлих, а чине и милостињу.

У црквеној години постоје четири општа задушна дана: Задушнице пред Васкршњи пост (уочи почетка Великог поста), Духовске задушнице (уочи празника Свете Тројице), Михољске задушнице (уочи Михољдана) и Митровске задушнице (уочи Митровдана).

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Задушнице увијек падају у суботу, када се организују и богослужења посвећена упокојенима, јер је Христос дан уочи Васкрсења, које се увијек слави у недјељу, провео у гробу.

У цркви се на Задушнице помињу и ријечи Светог Јована Златоустог, једног од највећих богослова четвртог вијека хришћанске проповиједи: "Помозите покојнима и помињите их. Не оклијевајте да помогнете онима који су отишли и принесите ваше молитве за њих".

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Тагови :

Митровске задушнице

задушнице

Митровдан

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