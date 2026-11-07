Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Православни хришћани обиљежиће данас Митровске задушнице, које падају уочи празника Светог великомученика Димитрија.
На Задушнице се у црквама служи Света литургија и парастос на којем свештеник вином прелива жито, а послије службе се обилазе гробља.
Градови и општине
У Зворнику Дан жалости
На гробовима се прислужују свијеће, а свештеници служе појединачне парастосе и читају молитве за преминуле. Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви.
Према учењу Цркве, на Задушнице се вјерници моле у храмовима и на гробљима за покој душа умрлих, а чине и милостињу.
У црквеној години постоје четири општа задушна дана: Задушнице пред Васкршњи пост (уочи почетка Великог поста), Духовске задушнице (уочи празника Свете Тројице), Михољске задушнице (уочи Михољдана) и Митровске задушнице (уочи Митровдана).
Свијет
Нови покушај убиства Трампа
Задушнице увијек падају у суботу, када се организују и богослужења посвећена упокојенима, јер је Христос дан уочи Васкрсења, које се увијек слави у недјељу, провео у гробу.
У цркви се на Задушнице помињу и ријечи Светог Јована Златоустог, једног од највећих богослова четвртог вијека хришћанске проповиједи: "Помозите покојнима и помињите их. Не оклијевајте да помогнете онима који су отишли и принесите ваше молитве за њих".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму