Данас обиљежавамо два свеца, ово су обичаји

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас, 7. новембра, обиљежавају празник Светих мученика Маркијана и Мартирија, који су страдали због своје вјере у вријеме владавине цара Констанција Другог.
Свети Маркијан и Мартирије живјели су у четвртом вијеку у Цариграду. Маркијан је био црквени чтец, а Мартирије подђакон при Саборној цркви. Обојица су служила уз цариградског патријарха Павла.
Након смрти цара Константина Великог, Аријево учење, које је до тада било потиснуто, поново је почело да се шири.
На царском двору велики утицај имали су Јевсевије и Филип, присталице аријанства. Под њиховим утицајем патријарх Павле свргнут је са положаја и протјеран у Јерменију, док је његово мјесто заузео Македоније.
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У вријеме прогона православних вјерника, Маркијан и Мартирије одлучно су се супротстављали ширењу Аријевог учења и остали вјерни својим увјерењима.
Према црквеном предању, аријанци су најприје покушали да их придобију обећањима и богатим даровима. Међутим, Маркијан и Мартирије одбили су понуђено, не желећи да се одрекну православне вјере.
Због тога су осуђени на смрт.
Када су изведени на губилиште, подигли су руке према небу, помолили се и захвалили Богу, након чега су погубљени.
У православној традицији Свети Маркијан и Мартирије поштују се као примјери истрајности, храбрости и непоколебљиве вјере.
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Према народном вјеровању, на данашњи дан вјерници би требало да се помоле за спасење душе, духовни мир и снагу да истрају у животним искушењима.
Ове године 7. новембра обиљежавају се и Митровске задушнице, дан посвећен молитви за упокојене и сјећању на преминуле.
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