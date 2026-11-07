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Ови дијелови Бањалуке данас без струје

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АТВ редакција
07.11.2026 08:13

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Ови дијелови Бањалуке данас без струје
Фото: Уступљена фотографија

Због планираних радова на електромрежи, поједини дијелови Бањалуке данас, 7. новембра, биће без електричне енергије.

Како је најављено, од 08.30 до 15.00 часова струје неће имати дијелови насеља Абрићи, Црвена Земља, Губе Церићи и Козара, због прокреса растиња око далековода.

Такође, од 08.00 до 14.00 часова без електричне енергије биће и дио насеља Павловац, гдје су планирани радови на нисконапонској мрежи.

Надлежни апелују на грађане да на вријеме прилагоде своје обавезе планираним искључењима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Бањалука

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