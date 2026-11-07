Ови дијелови Бањалуке данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електромрежи, поједини дијелови Бањалуке данас, 7. новембра, биће без електричне енергије.
Како је најављено, од 08.30 до 15.00 часова струје неће имати дијелови насеља Абрићи, Црвена Земља, Губе Церићи и Козара, због прокреса растиња око далековода.
Такође, од 08.00 до 14.00 часова без електричне енергије биће и дио насеља Павловац, гдје су планирани радови на нисконапонској мрежи.
Надлежни апелују на грађане да на вријеме прилагоде своје обавезе планираним искључењима.
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