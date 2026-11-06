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Омбудсман реаговао због напада на ученика медресе у Бањалуци

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АТВ редакција
06.11.2026 10:33

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Омбудсман за дјецу Републике Српске
Фото: Ombudsman za djecu Republike Srpske

Омбудсман за дјецу Републике Српске, Гордана Рајић покренула је поступак због физичког напада на малољетника у Бањалуци.

"Имајући у виду озбиљност навода и могуће угрожавање права дјетета, Омбудсман за дјецу је, по сазнању за овај догађај, покренуо поступак по службеној дужности ради утврђивања релевантних чињеница и околности случаја, као и поступања надлежних институција", навела је Рајићева.

Рајићева је изразила озбиљну забринутост због овог случаја, оцијенивши да је сваки облик насиља над дјецом неприхватљив и да захтијева правовремену, одговорну и координисану реакцију надлежних органа.

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"Посебно је важно обезбиједити да дијете које је претрпјело насиље добије одговарајућу заштиту и подршку, уз пуно поштовање његовог достојанства, приватности и најбољег интереса", истакла је Рајићева.

Медреса истрага

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Полиција истражује случај ученика бањалучке медресе

Званичници Републике Српске најоштрије су осудили напад на ученика медресе у Бањалуци и изразили очекивање да надлежне институције да у што скоријем року расвијетле све околности, а да одговорне приведу правди и адекватно санкционишу.

Из бањалучке Полицијске управе раније је саопштено да се предузимају законом прописане мјере и радње с циљем утврђивања свих околности у вези са пријавом нестанка и проналаска малољетног лица 2. новембра у Бањалуци, преноси Срна.

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Тагови :

Бањалука

Омбудсман за дјецу

истрага

Напад

медреса ”Ибрахим-еф. Маглајлић”

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