Аутор:Марија Милановић
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У бањалучком насељу Лауш, активно је неколико клизишта,а једно од њих налази се у Улици српских рудара.
Због бројних проблема у овом насељу, угрожена је безбједност возача, пјешака,а посебно дјеце. Зато становници апелују да реагују прије доласка зиме.
Иако се налази свега три километра од Трга Крајине, поменута улица суочава се са бројним инфраструктурним проблемима, који посебно долазе до изражаја током падавина и зимских мјесеци.
„Свакодневно се грађани обраћају са проблемима, а посебно ће бити тешко, тешко је сада јер је већ клизаво, а тек онда када крену и сњежне падавине. Знамо да је и претходних година било проблема са снијегом и да то није ни било очишћено како треба да су грађани константно звали Градску управу. Код нас у мјесној заједници биће само још више проблема него што тренутно имамо“, рекла је за АТВ, Милана Мишић, предсједница Савјета мјесне заједнице Лауш 1.
Поред горућег проблема, клизишта, мјештани се свакодневно суочавају са лошом инфраструктуром попут ударних рупа, аутобуских стајалишта, који су у катастрофалном стању и грађани се често питају зашто то на Лаушу није промијењено, како наводи Мишићева, а свједоци су да у другим насељима јесте.
Веома уска улица, која се налази на узбрдици опасност је за возаче, а посебно пјешаке, који су најрањивији те је на поменутом потезу мимоилажење прави изазов.
Дописи, молбе и упити послати на адресу Градске управе Бањалука мјештана Лауша, нису уродили плодом јер за нагомилане проблеме, који им отежавају свакодневницу, изостао је одговор надлежних.
„Имамо више активних клизишта и више пута смо слали дописе Градској управи, покушали смо и путем јавности да утичемо, а грађани су били спремни да блокирају Карађорђеву улицу како би се обратила пажња на нас и почели рјешавати проблеми. У Улици српских рудара не знам да је било неких активности и да се рјешава клизиште по том питању, али у Косовској улици, колико знам да је два пута већ расписан тендер за реконструкцију, мада према информацијама, које ја имам, на тај тендер се нико није пријавио“, наводи Мишићева.
Из Градске управе за АТВ тврде да су упознати са проблемом у Улици Српских рудара и нису прецизирали када се креће у реализацију пројеката. Како наводе неопходно је изаћи на терен, утврдити околности те онда кренути у рјешавање.
Мјештани позивају надлежне да хитно реагују јер стиже зима те не желе да као и претходних година остану одсјечени од града.
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