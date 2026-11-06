Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Прошла су четири мјесеца откако бањалучки одборници нису сјели у клупе и разматрали нека о најважнијих питања пресудних за функционисање Бањалуке.
Када ће бити одржана редовна сједница још увијек није јасно прецизирано, али оно што је познато јесте да су материјали јуче поподне, касно стигли, а што је потврдио и градоначелник Драшко Станивуковић на својим друштвеним мрежама.
„Чињеница је да су били избори, да смо имали љетну паузу и могу да разумијем такву врсту договора са одборницима, али оно што не могу да разумијем је да послије избора, ево мјесец дана, ми смо морали молити градоначелника да добијемо материјале и да на крају сазовемо сједницу и на крају да разговарамо о свим проблемима, који тиште наше грађане“, рекао је за АТВ, предсједник Скупштине града Бањалука, Љубо Нинковић.
Према његовим ријечима, очекивање је да се у наредних 15 дана одржи редовно засједање бањалучког парламента.
„Идућу седмицу, уторак или сриједу, најдаље, одржаћемо сједницу Колегијума и у складу са Пословником, 10 дана од одржавања сједнице Колегијума одржаћемо и редовну сједницу Скупштине Града. Дакле, негдје око 19. или 20. овог мјесеца“, поручује Нинковић.
Бања Лука
Стигла вам је опомена од Града за комуналну накнаду? Ово треба да знате
Сходно незадовољству грађана као и проблемима са којима се сви суочавају, како наводи Нинковић, разумије њихову нервозу те је као таква у потпуности оправдана.
„Имамо проблеме са водоснабдијевањем, са Топланом, са улицама, чишћењем лишћа, комплетном хигијеном на крају и много других проблема. Аутопревозници најављују повећање цијене, тако да потпуно оправдана нервоза грађана. Много проблема, које требамо рјешавати са градоначелником, стоје. Ако сам добро синоћ видио, градоначелник није ни данас у Бањалуци. Бави се својом политичком организацијом негдје у Бијељини, Зворнику и ја разумијем његове политичке обавезе, али грађани Бањалуке не могу да трпе. Нису га бирали да глуми да ће бити премијер, да се игра игрица већ да заиста рјешава проблем“, поручује Нинковић.
Бања Лука
Киша већ прави проблеме, док су сливници и тротоари у Бањалуци затрпани лишћем
Како наводи Нинковић приоритетне теме о којима ће се разговарати су у првом реду гријање, водоснабдијевање, градски превоз, али и радници бањалучких вртића, који најављују штрајк у циљу повећања плате, а што ће се морати наћи пред одборницима иако им је градоначелник обећао повећање те да то није брига Скупштине Града.
„Ми уназад годину или двије немамо податак или не можемо добити јер они или нису уплаћивали или не желе да кажу, који је то износ који су уплатили,а говорим о дивиденди у оном обиму од 49 одсто, колико смо и власници саме Еко Топлане. Неприхватљиво је да као сувласници не знамо колико је уплаћивано, и да ли је. Не знамо ни колике су плате руководства Еко Топлана, подносе се и одређени менаџерски уговори у износу од неколико хиљада марака. Такође, спомињу се и адвокатске услуге, консултантске услуге. То је све новац коме практично није могуће измјерити вриједност од оног што стоји у самим извјештајима, а огромне количине новца се извлаче на такав начин“, говори Нинковић.
Према његовим ријечима, трпе се константни притисци од стране бањалучке топлане у виду захтјева за повећање цијена, кредитног задуживања, али увид у њихове расходе није могућ.
„На бази тога желимо са њима да разговарамо како би смањили своје расходе, плате, службена возила да на крају добијемо информације, колико плаћају дрвну сјечку јер Бањалука плаћа најскупље дрвну сјечку у односу на градове у региону. Можда постоји и опција да је ово договорена цијена“, наводи Нинковић.
Бања Лука
Карта иде на 3,10 КМ! Превозници траже поскупљење, чека се одговор Града
Како он наводи, Скупштина града мора видјети поменуте информације о трошењу и новца и сјечке у бањалучкој топлани, како би се сходно томе нашло најповољније рјешење, а које би на крају погодовало грађанима и не би нужно значило и поскупљење.
Нинковић се осврнуо и на инфраструктурне проблеме те је казао да постоји блокада, да ли у виду недостатка новца или воље, али да и у појединим случајевима гдје је новац обезбијеђен, проблеми и даље чекају јер често поменуте предложи клуб СНСД-а или владајућа коалиција у бањалучкој Скупштини.
„Замислите клизиште, које угрожава грађане, куће и градоначелник то посматра на начин, добро они су то предложили и ја нема обавезу да то рјешавам, јер забога, буџет је само његов“, поручује Нинковић.
Бања Лука
Клизишта пријете Лаушу: Мјештани страхују од зиме и траже хитну реакцију
Нинковић је додао и да ће инсистирати на реализацији предложених амандмана.
„Ево наредна година у погледу извршења и планирања буџета подразумијева да ће градоначелник морати доставити извјештај о извршењу и да на крају видимо да гдје је новац потрошен и да можемо констатовати да кип Цара Лазара можда није био у буџету као и многи други пројекти. Ми нисмо против споменика и шеталишта, али се приоритети морају знати и ако вам нешто угрожава саобраћај, домове и грађане, кип не може бити приоритет“, јасан је Нинковић.
Како Нинковић наводи, најрадије би се насмијао на поменуте најаве. Он је напоменуо да је Главна служба за ревизију утврдила да је градоначелник новац намијењен за одржавање хигијене у граду потрошио на градске карте за пензионере.
Бања Лука
Стижу трамваји, а рупе остају: Каква је саобраћајна стварност Бањалуке?
„Ако градоначелник и даље буде трошио тако новац, бојим се да се они неће имати куда возити. Мислим да ова инфраструктура не може истрпити и трамваје. Нисам против тога, али уз овакву гужву, возила и недостатак паркинга, не знам колико саобраћај у Бањалуци то може поднијети“, рекао је Нинковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
14 ч0
Бања Лука
14 ч0
Бања Лука
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму