Измјена режима саобраћаја у центру Бањалуке од понедјељка

Аутор:АТВ редакција
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У центру Бањалуке од понедјељка, 9. новембра, до суботе, 14. новембра, биће измијењен режим одвијања саобраћаја у Улици краља Петра I Карађорђевића, у зони раскрснице са Улицом Вука Караџића, саопштено је из Градске управе.
Измјена ће бити на снази од 8.30 часова 9. новембра до 17.00 часова 14. новембра, због извођења радова на изградњи хидротехничке инфраструктуре.
Током радова биће заузете бициклистичка и десна саобраћајна трака, гледано из смјера Улице др Младена Стојановића, због чега неће бити могуће скретање удесно у Улицу Вука Караџића.
Регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се постављањем привремене саобраћајне сигнализације.
Из Градске управе моле све учеснике у саобраћају за опрез и разумијевање због отежаног одвијања саобраћаја током извођења радова.
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