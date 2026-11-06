Аутор:АТВ редакција
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Завршени су радови на отклањању квара и семафори на споју улица Марије Бурсаћ и Краља Петра I Карађорђевића, као и Милана Тепића и Краља Петра I Карађорђевића, поново су у функцији.
Из Града Бањалука подсјећају да је до квара на семафору у Улици Марије Бурсаћ дошло усљед саобраћајне незгоде, због чега је било неопходно извршити радове на његовом отклањању.
Саобраћај се сада одвија уз редован рад свјетлосне сигнализације.
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