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Семафори на двије раскрснице у Бањалуци поново у функцији

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АТВ редакција
06.11.2026 13:14

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Семафори на двије раскрснице у Бањалуци поново у функцији
Фото: АТВ

Завршени су радови на отклањању квара и семафори на споју улица Марије Бурсаћ и Краља Петра I Карађорђевића, као и Милана Тепића и Краља Петра I Карађорђевића, поново су у функцији.

Из Града Бањалука подсјећају да је до квара на семафору у Улици Марије Бурсаћ дошло усљед саобраћајне незгоде, због чега је било неопходно извршити радове на његовом отклањању.

Саобраћај се сада одвија уз редован рад свјетлосне сигнализације.

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Тагови :

Бањалука

семафор

Рад на терену

саопштење

саобраћај

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