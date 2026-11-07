Данас сахрана Горана Сивца у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи поручник Војске Републике Српске Горан Сивац биће сахрањен данас у 13 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.
Сивац је преминуо у Београду у 66. години, након дуге и тешке болести.
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Био је учесник Одбрамбено-отаџбинског рата од његовог почетка, а посебно се истакао током операције пробоја Коридора, када је са својим тенковима и саборцима међу првима изашао на ријеку Саву.
Свој ратни пут Сивац је започео у Западној Славонији, а током рата обављао је дужност командира тенковске чете Другог батаљона Прве оклопне бригаде Војске Републике Српске.
Јединица је била позната под називом „Сива муња“, по којем је и Сивац добио свој препознатљиви надимак.
Током ратних дејстава два пута је рањаван.
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Поводом његове смрти, телеграме саучешћа породици упутили су званичници Републике Српске, одајући пошту некадашњем официру Војске Републике Српске.
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