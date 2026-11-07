Нова монструозна партија Дончића: Убацио 53 поена

Аутор:АТВ редакција
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Словеначки кошаркаш Лука Дончић поново је носио Лос Анђелес Лејкерсе до побједе и убацио 53 поена.
Лука Дончић је тренутно вјероватно најбољи кошаркаш на свијету, а о томе говори његов старт гдје је на првих седам утакмица имао најбољу статистику свих времена!
Његови Лос Анђелес Лејкерси су управо побиједили Портланд Трејлблејзерсе у оквиру групе Ц НБА купа резултатом 124:118 у својој "Крипто Арени", а велики дио заслуга иде Луки Дончићу.
"Монструозну" утакмицу окончао је са 53 поена, 5 скокова, 5 асистенција, 1 украденом лоптом, 3 изгубљене и 3 личне грешке, док је из игре шутирао 17/33 и Лејкерси су са њим на паркету имали +16.
Ово је 11. утакмица Луке Дончића у каријери у којој је имао макар 50 поена и његова 4. таква утакмица у Лос Анђелес Лејкерсима, а друга ове сезоне!
Ово је четврта узастопна побједа Лос Анђелес Лејкерса.
Кључ је била сјајна игра у трећој четвртини коју су Лејкерси добили са убједљивих 34:15, а посебно се спомиње чињеница да су играчи Портланда имали +16 у другој деоници и да су тада Дончић и Ривс направили серију и смањили заостатак.
Дончић је предводио Лејкерсе са 53 поена, упркос чињеници да је промашио првих пет шутева за три поена, а Вокер Кеслер је имао 16 поена и 12 скокова за дабл-дабл учинак, док је феноменалан био Остин Ривс са 25 постигнутих поена.
Дени Авдија је био на ивици трипл-дабла са 22 поена, 11 асистенција и 9 скокова, а 22 поена је убацио и Дејм Лилард, док је 18 постигао Тумани Камара, а Донован Клинген 17 уз 11 скокова.
НБА, резултати:
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