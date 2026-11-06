Звезда добила шампиона Европе у гостима

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Црвене звезде су преживјели потпуну драму у Атини против Олимпијакоса! Црвено-бијели су из Београда отишли да се боре, а на гостујућем терену су потукли актуелног шампиона Евролиге са 62:57 и то након драме. Могло је све бити убједљивије, али су Делије стрепјеле до самог краја.
Потпуни спектакл су приказале екипе Звезде и Олимпијакоса у Грчкој. Иако важи ово за братски дерби, било је свега осим тог "братског" односа током утакмице, што је било и очекивано. Једноставно, Звезда је дошла у Атину да побиједи и покаже да мисли озбиљно ове сезоне у Евролиги.
Били су свесни играчи из Београда да је Олимпијакос тренутно јако рањив, остали су без Жана Монтера, једног од најбољих играча у читавој Европи. Стигао је Џон Кончар, али Американац се још није ни привикао на кошарку у Европи.
Самим тим што је Звезда дошла на ногре шампиону Европе, дошла је да се надиграва и од почетка је наметнула свој ритам.
Сцена
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Најбољи у екипи Звезде био је Џордан Нвора са 18 поена, имао је и 13 скокова, али и пет изгубљених лопти уз двије асистенције и три украде лопте. Крис Џонс је постигао 10 поена. Код Олимпијакоса је Саша Везенков постигао 27 поена, док је Еван Фурније имао 12.
Од самог почетка, Звезда је заиграла сјајну одбрану. У првих четири минута утакмице су примили седам поена и то све од Саше Везенкова, након чега је он изашао, урушила се игра Грка, а Звезда је направила серију 13:0 и повела са 19:7. Тек на крају је Ендиај пронашао поене, али је Звезда имала фину предност послије тих првих 10 минута.
У другој дионици је настављена одбрамбена клиника Црвене звезде, пошто је све функционисало беспријекорно, дословно. Напад је био одличан, лопта је кружила, а у одбрани Олимпијакос практично није видео обруч.
Велику улогу је имао и Кристијан Колоко, који се показао у Европи и натјерао је све играче да "бјеже" од рекета. Олимпијакос је морао да шутира за три поена константно, а у првом полувремену их није ишло нимало.
До полувремена је Звезда отишла на +20. Ту је већ било очекивано да Звезда упише и рутинску побједу. Ишло се ка томе, пошто ниједан тим током треће деонице није успевао да погађа. Било је много промашаја.
Након поена је Колоко довео Звезду на +22, али тада је кренуо да погађа и Еван Фурније. Француз се пробудио у посљедњих пет минута ове дионице. Почео је да погађа, а тиме је спустио екипу Олимпијакоса на "само" 10 поена заостатка.
Посљедња дионица је била јако драматична, иако је Звезда одржавала предност, у посљедњим минутима је било... Погодио је Саша Везенков тројку на нека два минута до краја, спустио је Олимпијакос ту на 53:57.
Имао је потом Олимпијакос три везана напада и Фурније погађа двојку за 55:57, али је онда и Колоко на другој страни погодио, пише Телеграф.
Крис Џонс је још једном постао херој екипе, пошто је погодио тројку за победу двог тима - 62:55, а Ендиај је поентирао на самом крају овог меча.
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