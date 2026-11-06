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Игокеа гостује Крки - циљ је јасан

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Јована Кецман
06.11.2026 19:31

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Лопта на терену КК Игокеа
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее гостују сутра Крки у Новом Месту, у оквиру седмог кола АБА лиге.

Упркос згуснутом распореду и кадровским проблемима, екипа у Словенију путује са јасним циљем – да пружи што квалитетнију партију и покуша да дође и до нове побједе.

Шеф стручног штаба Ненад Стефановић истакао је да позиција Крке на табели не одражава стварни квалитет словеначког тима, те да Игокеу очекује захтјевно гостовање.

„Послије доста тешког и захтјевног путовања у Русију и утакмице која није била нимало лака, вратили смо се, регенерисали и спремно очекујемо сусрет са Крком. Њихова тренутна позиција на табели не одражава квалитет игре који су показали. Одиграли су много добрих утакмица, неке изгубили у посљедњим секундама и сматрам да су заслужили бољи резултат него што тренутно имају. Гостовање у Новом Месту увијек је тешко. Крка је добро припремљен и вођен тим, али ми знамо који су наши циљеви. Иако смо далеко од комплетног састава, настојаћемо да одиграмо најбољу могућу утакмицу и надамо се побједи", поручио је Стефановић.

Кошаркаш Игокее Јоел Армотрадинг нагласио је важност предстојећег сусрета и заједништво које екипа гради кроз тренинге и утакмице.

„Ово је веома важна утакмица за нас. Уложили смо много труда кроз интензивне тренинге и припреме како бисмо били спремни да одиграмо на најбољи могући начин. Добро функционишемо заједно, градимо тимску хемију и вјерујем да ћемо то показати и на терену", истакао је Армотрадинг.

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Тагови :

КК Игокеа

АБА лига

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