Игокеа гостује Крки - циљ је јасан

Аутор:Јована Кецман
Коментари:0
Кошаркаши Игокее гостују сутра Крки у Новом Месту, у оквиру седмог кола АБА лиге.
Упркос згуснутом распореду и кадровским проблемима, екипа у Словенију путује са јасним циљем – да пружи што квалитетнију партију и покуша да дође и до нове побједе.
Шеф стручног штаба Ненад Стефановић истакао је да позиција Крке на табели не одражава стварни квалитет словеначког тима, те да Игокеу очекује захтјевно гостовање.
„Послије доста тешког и захтјевног путовања у Русију и утакмице која није била нимало лака, вратили смо се, регенерисали и спремно очекујемо сусрет са Крком. Њихова тренутна позиција на табели не одражава квалитет игре који су показали. Одиграли су много добрих утакмица, неке изгубили у посљедњим секундама и сматрам да су заслужили бољи резултат него што тренутно имају. Гостовање у Новом Месту увијек је тешко. Крка је добро припремљен и вођен тим, али ми знамо који су наши циљеви. Иако смо далеко од комплетног састава, настојаћемо да одиграмо најбољу могућу утакмицу и надамо се побједи", поручио је Стефановић.
Кошаркаш Игокее Јоел Армотрадинг нагласио је важност предстојећег сусрета и заједништво које екипа гради кроз тренинге и утакмице.
„Ово је веома важна утакмица за нас. Уложили смо много труда кроз интензивне тренинге и припреме како бисмо били спремни да одиграмо на најбољи могући начин. Добро функционишемо заједно, градимо тимску хемију и вјерујем да ћемо то показати и на терену", истакао је Армотрадинг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
4 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму